ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Минчанина обвиняют в мошенничестве на 170 тысяч долларов: просил людей оформить рассрочку на себя

04.10.2019 19:41 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Завершено расследование дела о крупном мошенничестве: 23-летний парень уговаривал друзей и даже незнакомых людей оформить на себя товар в рассрочку. А потом продавал технику и гулял на эти деньги. Подробности сообщает пресс-служба Следственного комитета.


Фото: пресс-служба Следственного комитета

Согласно обвинению, с августа 2018-го по февраль 2019-го парень на территории Минска и области обманом завладел имуществом юрлица на сумму почти 360 тысяч рублей.

Он просил знакомых оформить карту рассрочки одного из банков и оформить по ней покупку мобильников и смарт-часов. После этого за вознаграждение (50−300 рублей) они передавали парню технику, а тот обещал ежемесячно платить по обязательствам. По такой же схеме он «агитировал» незнакомых людей через соцсети, и находились те, кто отдавал покупки едва знакомому человеку за вознаграждение.

Следователи выяснили, что полученные деньги парень тратил на развлечения и аренду дорогих авто. Теперь он ждет суда в камере СИЗО. О парне известно только, что у него среднее образование и раньше проблем с законом не было.

Уголовное дело по ч. 4 ст. 209 (Мошенничество в особо крупном размере) и ч. 1, 2 ст. 380 УК (Подделка документов) уже передано прокурору для направления в суд. Только по первой статье молодому человеку грозит от 3 до 10 лет.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 64
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости общества
 
Министр ЖКХ встретился с глусскими коммунальниками
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
04.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика