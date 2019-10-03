Минчанина обвиняют в мошенничестве на 170 тысяч долларов: просил людей оформить рассрочку на себя

Источник материала: Tut.by

Завершено расследование дела о крупном мошенничестве: 23-летний парень уговаривал друзей и даже незнакомых людей оформить на себя товар в рассрочку. А потом продавал технику и гулял на эти деньги. Подробности сообщает пресс-служба Следственного комитета.



Фото: пресс-служба Следственного комитета

Согласно обвинению, с августа 2018-го по февраль 2019-го парень на территории Минска и области обманом завладел имуществом юрлица на сумму почти 360 тысяч рублей.

Он просил знакомых оформить карту рассрочки одного из банков и оформить по ней покупку мобильников и смарт-часов. После этого за вознаграждение (50−300 рублей) они передавали парню технику, а тот обещал ежемесячно платить по обязательствам. По такой же схеме он «агитировал» незнакомых людей через соцсети, и находились те, кто отдавал покупки едва знакомому человеку за вознаграждение.

Следователи выяснили, что полученные деньги парень тратил на развлечения и аренду дорогих авто. Теперь он ждет суда в камере СИЗО. О парне известно только, что у него среднее образование и раньше проблем с законом не было.

Уголовное дело по ч. 4 ст. 209 (Мошенничество в особо крупном размере) и ч. 1, 2 ст. 380 УК (Подделка документов) уже передано прокурору для направления в суд. Только по первой статье молодому человеку грозит от 3 до 10 лет.