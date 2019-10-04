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Лукашенко - о Зеленском: Он прекрасно знает, что делать. И, самое главное, сделает

04.10.2019 22:05 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Зеленскому не нужны советы, он и сам прекрасно знает, что делает. Об этом Александр Лукашенко заявил, общаясь с представителями украинских СМИ на Форуме регионов Беларуси и Украины в Житомире. Сюжет был показан в эфире телеканала ОНТ.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

— Скажите, на что надо президенту Зеленскому обратить внимание? — поинтересовалась украинская журналистка и тут же добавила, что в Украине нового президента часто сравнивают с Лукашенко.

— Слушайте, он не Лукашенко, он Зеленский. Я сегодня убедился, что никаких советов ему не надо давать. Он прекрасно знает, что делать. И, самое главное, сделает, — подчеркнул белорусский президент.

Представительница украинских СМИ посетовала, что отношения с прессой у нового украинского президента не очень хорошие.

— У вас с Владимиром Александровичем отношения напряженные? — удивился Лукашенко. — Я иду за ним и думаю: «Господи, да как он вас терпит?» Да вы что, у вас прекрасные отношения с Владимиром Александровичем. Не дай Бог вам иметь дело с Лукашенко.

 
 
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- Скажите, на что надо президенту Зеленскому обратить внимание? - поинтересовалась украинская журналистка и тут же добавила, что в Украине нового президента часто...
 
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