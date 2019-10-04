Зеленский на белорусском пожелал народам Беларуси и Украины «мира, процветания и благополучия»

Источник материала: Tut.by

Президент Украины на своей странице в Facebook на украинском и белорусском языках написал пожелание народам двух стран.

«У нас с белорусами — общая граница, общая историческая судьба, много общих проблем и вызовов. Хотелось, чтоб у нас были и общие возможности, — написал Зеленский по-украински и добавил уже по-белорусски: Мира, процветания и благополучия нашим народам».

Первая очная встреча Зеленского и Лукашенко прошла 4 октября в Житомире на Форуме регионов Беларуси и Украины. Выступая на открытии Форума Зеленский обратился к Лукашенко на белорусском, правда оговорился и вместо «паважаны» сказал «паважны спадар прэзідэнт», но улыбнувшись добавил, что «еще работает» над произношением.