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К дню рождения TUT.BY мы спросили у людей на улице, сколько нам лет. А вы знаете ответ?

05.10.2019 00:01 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сегодня TUT.BY празднует свой день рождения — нам исполнилось 19 лет! В честь этой даты мы решили спросить у людей на улице, что они о нас знают, чем им помогал TUT.BY, а еще предложили угадать сколько нам лет. Скажем честно: некоторые ответы нас по-настоящему удивили!

 
 
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