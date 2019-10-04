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К дню рождения TUT.BY мы спросили у людей на улице, сколько нам лет. А вы знаете ответ?
05.10.2019 00:01 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Сегодня TUT.BY празднует свой день рождения — нам исполнилось 19 лет! В честь этой даты мы решили спросить у людей на улице, что они о нас знают, чем им помогал TUT.BY, а еще предложили угадать сколько нам лет. Скажем честно: некоторые ответы нас по-настоящему удивили!
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5 октября у нас праздник!
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