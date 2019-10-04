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За первые сутки в интернет-переписи населения поучаствовало больше 160 тысяч человек
05.10.2019 00:01 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
4 октября в Беларуси стартовала перепись населения. Впервые принять в ней участие можно по интернету. За первые сутки этой возможностью воспользовались 162 тысячи 77 человек.
Как прошел первый день?
Сразу после полуночи мы зашли на сайт, зарегистрировались и без проблем переписались онлайн. После 9 утра это получилось далеко не у всех: оба сайта —
Как
Интернет-перепись продлится до 18 октября включительно. После этого оба сайта будут закрыты. На два дня — 19 и 20 октября — Белстат возьмет паузу, чтобы отсортировать те адреса, по которым люди переписались либо онлайн, либо через стационарные и мобильные участки, которые работают параллельно с интернет-переписью. С 21 октября по домам и квартирам начнут ходить переписчики.
О чем спрашивают?
Респондентам предлагают ответить
Кстати, о том, сколько детей планирует завести семья, спрашивают только женщин. В Белстате отвечают: это сделано по рекомендациям ООН.
— Конечно, вопрос о детях пара обсуждает совместно, но рожать женщине. Поэтому по рекомендациям ООН на него отвечают именно женщины, —
В среднем на заполнение анкетных листов в режиме онлайн уходит 10−15 минут. Сайт дает на эту процедуру один час.
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4 октября в Беларуси стартовала перепись населения. Впервые принять в ней участие можно по интернету. За первые сутки этой возможностью воспользовались 162 тысячи 77...
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