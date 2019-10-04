За первые сутки в интернет-переписи населения поучаствовало больше 160 тысяч человек

Источник материала: Tut.by

4 октября в Беларуси стартовала перепись населения. Впервые принять в ней участие можно по интернету. За первые сутки этой возможностью воспользовались 162 тысячи 77 человек.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Как прошел первый день?

Сразу после полуночи мы зашли на сайт, зарегистрировались и без проблем переписались онлайн. После 9 утра это получилось далеко не у всех: оба сайта — census.by и перепись.бел — периодически переставали загружаться.

Как пояснила пресс-секретарь Белстата Татьяна Лапковская, это было связано с повышенным интересом со стороны населения. В течение дня специалисты работали над устранением проблемы. Позже на официальном сайте Белстата появилось сообщение: «Белстат приносит извинения за возникающие технические сбои в работе интернет-сайта переписи census.by, связанные с его перегрузкой из-за большого количества желающих пройти перепись онлайн».

Интернет-перепись продлится до 18 октября включительно. После этого оба сайта будут закрыты. На два дня — 19 и 20 октября — Белстат возьмет паузу, чтобы отсортировать те адреса, по которым люди переписались либо онлайн, либо через стационарные и мобильные участки, которые работают параллельно с интернет-переписью. С 21 октября по домам и квартирам начнут ходить переписчики.

О чем спрашивают?

Респондентам предлагают ответить на 49 вопросов , в том числе об образовании, жилищных условиях, источниках средств к существованию, занятости, количестве детей, родном языке, намерении (или его отсутствии) уехать из страны. Вот здесь мы подробно рассказали о процессе онлайн-переписи .

Кстати, о том, сколько детей планирует завести семья, спрашивают только женщин. В Белстате отвечают: это сделано по рекомендациям ООН.

— Конечно, вопрос о детях пара обсуждает совместно, но рожать женщине. Поэтому по рекомендациям ООН на него отвечают именно женщины, — пояснила Татьяна Лапковская.

В среднем на заполнение анкетных листов в режиме онлайн уходит 10−15 минут. Сайт дает на эту процедуру один час.