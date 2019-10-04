Редакция «Полесской правды» подготовила сюрприз победителям конкурса к Году малой родины

Источник материала: Полесская правда

Дорогие друзья!

Завершился конкурс к Году малой родины, объявленный нашей газетой и районной организацией РОО «Белая Русь». Время подвести итоги и назвать имена победителей. И здесь не обойдется без сюрприза.

В первую очередь, хотим поблагодарить всех, кто принял участие в конкурсе и порадовал нас и наших читателей красивыми фото, вдумчивыми эссе и талантливыми стихотворениями, посвященными родной земле. Действительно, тема малой родины не может не вдохновлять. Особенно людей творческих. Поэтому среди приславших заявки, были, конечно, те, кому не впервой творить словом. Их работы, проза и поэзия, отличаются глубиной и масштабом, умением литературно излагать мысли. Отдельное спасибо тем, кто решился признаться в любви своему родному уголку публично впервые, кто поведал об интересных фактах жизни родной деревни или рассказал о ее неординарных жителях и уроженцах. Во многих работах подкупили именно простота и искренность. Снимки, которыми поделились участники номинации «фотография», еще раз подтвердили, что каждый день и повсюду нас окружает красота. Нужно просто обратить на нее внимание и запечатлеть не только в своей памяти, а, к примеру, и в памяти мобильного телефона.

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Еще раз отмечу, это касается номинации «эссе», что конкурсные работы были разными. По объему, глубине разработки темы, манере изложения… Поэтому сравнить и оценить их было довольно сложно. Своеобразные акценты расставило голосование на нашем сайте. В итоге почти половина проголосовавших отдала предпочтение небольшой зарисовке «Хоть маленький, но храм» авторов Аллы Морецкой и Анны Невар из Вишевичей, которые рассказали об истории местной часовни в честь Святых апостолов Петра и Павла. Из короткого повествования читатель узнал любопытные факты истории местности, о традициях и о благодарных потомках, которые чтут заветы предков и заботятся о сохранении православной святыни. Кратко и емко – таковы тенденции современного изложения информации.

Работа, которая по итогам голосования стала второй, – также небольшая, но, согласитесь, очень теплая. Ее отлично дополнили снимки, передающие настроение автора и помогающие его глазами увидеть прекрасный полесский уголок – деревню Борки, где родилась и живет вместе со своей семьей Татьяна Финке. Получилось такое фото-эссе, которое понравилось более трети из шести сотен проголосовавших.

Наталья Павловец, наш внештатный автор и участник творческих состязаний, поделилась воспоминаниями о счастливом детстве и юности в родной деревне Красное, что в Ивановском районе. Ее эссе под названием “Вёска майго дзяцінства” в интернет-голосовании стало третьим.

ИТОГИ ОНЛАЙН-ГОЛОСОВАНИЯ

Отметьте лучшего, на ваш взгляд, автора эссе Алла Морецкая и Наталья Невар "Хоть маленький, но храм" (48%, 298 по голосам)

Татьяна Финке (Завадская) "Деревня Борки - моя малая родина!" (35%, 219 по голосам)

Наталля Паўлавец "Вёска майго дзяцінства" (8%, 47 по голосам)

Ганна Барчук "Талент зямлі берасцейскай" (2%, 15 по голосам)

Валентина Гунько "Ботовский родник" (2%, 13 по голосам)

Наталля Літвінчук “Малітва за Пінск” (1%, 7 по голосам)

Ксения Михалевич "По долгу памяти" (1%, 6 по голосам)

Валерия Линкевич "Моя неповторимая малая родина" (1%, 6 по голосам)

Мария Ермакович "Три поколения – одна судьба" (1%, 4 по голосам)

Яна Савіцкая "Я ўся такая шчаслівая…" (0%, 3 по голосам)

Вераніка Неўдах "Дзе спяваюць Прыпяць і Стыр…" (0%, 2 по голосам) Всего проголосовавших: 620

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Однозначно слабых работ среди эссе не было. Уверены, с интересом читатели прочли историю пинчанки Валентины Чунько о том, как она побывала у родника в деревне Ботово и попутно узнала удивительные факты из истории деревни.

Студентка медуниверситета Вероника Невдах описала красоту родных Калауровичей, деревни, которая разместилась там, «дзе спяваюць Прыпяць і Стыр…».

Мария Ермакович исследовала судьбу своих прадеда, который волей судьбы обосновался в Вульке Городищенской, деда и отца – Андрея, Якова и Юрия Пичугиных. Все они выбрали для себя военную стезю. «Три поколения – одна судьба» – так называлась работа Марии.

Старшеклассница из Каллауровичей Яна Савицкая обратила внимание на то, как описывали родное Полесье известные поэты-земляки Алесь Бибицкий и Евгения Янищиц. Взглянув на красоту края сквозь призму их авторских образов, школьница полюбила их творчество и свою малую родину еще сильнее.

Лыще. В этой деревне родилась и учится в школе Валерия Линкевич. Валерия любит свой край за неповторимые красоты, что сверкают яркими гранями в каждую пору года. А также за то, что он рождает мастеров и мастериц, которые творчеством прославляют родной уголок… Гордятся лыщенцы и тем, что здесь родился писатель-публицист Зиновий Пригодич. “Да разве можно перечислить все, за что я люблю малую родину?” – задается риторическим вопросом юный автор.

“По долгу памяти” – это эссе-рассказ о человеке-патриоте, безгранично любящем свою Родину. Так Ксения Михалевич из Сошненской школы описывает земляка, уроженца деревни Дубновичи Анатолия Петровича. Заботясь о сохранении памяти, он много лет ведет поисковую работу, состоит в Белорусском общественном объединении “Ветераны военной разведки”.

Две работы, о которых хочется сказать отдельно, – эссе учащихся лицея строителей Анны Борчук и Натальи Литвинчук. Наталья известна нам по участию в предыдущем конкурсе, где ее эссе, посвященное творчеству Анатолия Шушко, вошло в тройку лучших. На этот раз девушка посвятила родному городу “Малітву за Пінск”. Высокая духовность, восхищение историей, архитектурой, славными именами пинчуков, боль военного лихолеться и плач о погибших, красота современного города и надежда на его счастливое будущее – ни один из важных моментов не остался без внимания автора.

Эссе Анны Борчук “Талент зямлі берасцейскай” родилось из впечатлений от творчества известного художника-земляка Алексея Кузьмича и книги Владимира Липского «Мама. Малітва да сына». Что связывает этих авторов? Почему в творчестве художника важнейшее место занимают изображения “мадонн”? Какие они? Анна Борчук считает, что книгу Владимира Липского по силе эстетического воздействия на читателя можно сопоставить с художественным творчеством Алексея Кузьмича, на родине которого в Мохро пять лет назад открыли картинную галерею его имени. Уверены, что те, кто прочел эссе, отметили нердинарные литературные способности, а может, и талант юного автора.

* * *

Все четыре стихотворения, представленные для голосования в соответствующей номинации, написаны на белорусском языке. Очевидно, что нет языка красивее, чтоб описать любовь к родной Беларуси, чем язык белорусский.

Победил в этой номинации Анатолий Козич со стихотворением «Каб крылы белыя на плечы…».

За чымсьці нечым не ганюся,

Бо шчасце побач, гэта знай.

Я нарадзіўся ў Беларусі,

І гэта мой адзіны край!

Разве можно не согласиться с автором таких замечательных строк? Поддержали его три четверти проголосовавших. Вторым стало стихотворение Натальи Павловец «Вясковая», третьим – «Палессе – вечная любоў» Светланы Лёли. Надо сказать, что занятое по результатам голосования место никак не является мерой наполненности стихов любовью к малой родине. Эту любовь в полной мере испытывает каждый автор, ведь она вдохновляет на написание, к примеру, таких красивых строк, как у Анны Божко:

Яе любоўю я сагрэтая,

Тут адчуваю я спакой.

Сюды вяртаюся шчаслівая

Яе часцінкаю жывой.

ИТОГИ ОНЛАЙН-ГОЛОСОВАНИЯ

Адзначце лепшага, на ваш погляд, аўтара верша Анатоль Козіч "Каб крылы белыя на плечы" (73%, 197 по голосам)

Наталля Паўлавец "Вясковая" (18%, 49 по голосам)

Святлана Лёля "Палессе – вечная любоў" (7%, 19 по голосам)

Ганна Бажко "Малая радзiма" (2%, 5 по голосам) Всего проголосовавших: 270

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И последняя номинация. На страничку, где можно было проголосовать за понравившееся фото, заглянули более одиннадцати тысяч (!) человек. Половина из них не просто полюбовались снимками, но и высказала свое мнение, нажав кнопку «голос». Думаю, многие согласятся с тем, что явного лидера среди фотографий изначально не было. Поэтому все было отдано на откуп личным впечатлениям голосующих и, конечно, группам поддержки участников. В итоге не так много голосов разделили первое и второе места, но отрыв от третьего уже был большим. Итак, первой стала Екатерина Селюжицкая из Погоста-Загородского, которая прислала фото колосящегося поля, синее небо над которым украсили причудливые облака. Второй стало фото «Кошка на окошке» Анастасии Бонцевич из Каменя. На третьем месте разместилась фоторабота знакомой уже нам по участию в номинации «эссе» Татьяны Финке «Дороги малой родины».

ИТОГИ ОНЛАЙН-ГОЛОСОВАНИЯ

Отметьте лучшего, на ваш взгляд, автора снимка Екатерина Селюжицкая ("Небо над колосящимся полем") (47%, 2 613 по голосам)

Анастасия Бонцевич ("Кошка на окошке") (43%, 2 390 по голосам)

Татьяна Финке ("Дороги малой родины") (4%, 217 по голосам)

Марина Воробей ("В море цветов") (4%, 214 по голосам)

Наталья Павловец ("Из родного леса") (1%, 40 по голосам)

Антон Антановский ("Мы из Бреста") (0%, 15 по голосам)

Денис Диковицкий ("Чудесная находка") (0%, 9 по голосам)

Антон Ковалевич ("Богатый урожай") (0%, 9 по голосам)

Игорь Ковалевич ("Наша дружная семья") (0%, 8 по голосам) Всего проголосовавших: 5 515

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К слову, лишь пару голосов разделили третье и четвертое места, где расположилось фото Марины Воробей из Березовичей – яркий снимок детей в желтом «море» цветущего рапса. Интересной работой поделилась также любительница «тихой охоты» Наталья Павловец. Снимок счастливых грибников прислал Игорь Ковалевич. Антон Антановский из Каменя зафиксировал момент, как юные брестчане, гостившие в деревне, помогают управляться с сеном. Денис Диковицкий сфотографировал тетю, которая в деревне Трушево на молодом деревце нашла пчелиный рой. Антон Ковалевич из Ласицка запечатлел своего дядю, который радуется урожаю в яблочном саду.

Поздравляем победителей! Благодарим всех участников!

А теперь обещанный сюрприз: редколлегия «Полесской правды» решила отметить еще две работы из тех, которые по итогам интернет-голосования не попали в тройку призеров. Это стихотворение Анны Божко «Малая радзіма» и эссе Валерии Линкевич «Моя неповторимая малая родина». Для авторов этих работ также предусмотрены подарки от районной организации РОО «Белая Русь».

Сообщаем, что награждение победителей пройдет в редакции газеты «Полесская правда». Мы будем рады видеть Аллу Морецкую и Наталью Невар, Татьяну Финке, Наталью Павловец, Валерию Линкевич, Анатолия Козича, Светлану Лёлю, Анну Божко, Екатерину Селюжицкую и Анастасию Бонцевич в нашем офисе по адресу: г. Пинск, ул. Веры Хоружей, 12, кабинет 38 (4-й этаж). Дату и время сообщим дополнительно.

До встречи!

Людмила РЕБКОВЕЦ.