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До конца октября единственный в стране археологический скансен можно посетить бесплатно

05.10.2019 08:33 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

До конца месяца в Национальном парке «Беловежская пуща» все желающие смогут бесплатно посетить первый и единственный в Беларуси археологический музей под открытым небом, пишет Zarya.by.


Фото: puszcza.urest.org

Своеобразное путешествие во времени будет интересно школьникам, студентам, любителям истории всех возрастов. Археологический музей находится на юге самого старого леса Европы, где живописные ландшафты долины реки Правая Лесная буквально дышат историей. На этом месте археологами найдено огромное количество свидетельств жизни древнего человека начиная с каменного века (12 тысяч лет назад) и заканчивая Средневековьем. Археологический музей под открытым небом представлен экспозицией «Городище позднего бронзового, раннего железного века». Чтобы увидеть его, приезжайте в пущу!

Рейсовые автобусы отправляются от касс Нацпарка в 12.00, 14.00 и 16.00.

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Теги: Брест
 
 
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На этом месте археологами найдено огромное количество свидетельств жизни древнего человека начиная с каменного века и заканчивая Средневековьем.
 
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