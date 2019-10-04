5 октября свой профессиональный праздник отмечают сотрудники уголовного розыска

Источник материала: Газета Авангард

Сегодня мы расскажем о тех, кто с честью и достоинством несет свою службу, оберегая покой граждан и защищая их от незаконных посягательств.





– Наша работа – кропотливый труд, направленный на поимку злоумышленника по незначительным деталям преступления. Занимаются данным направлением 7 сотрудников –это настоящие профессионалы своего дела, готовые принимать ответственные решения оперативно и точно. Работа отделения направлена на раскрытие особо тяжких и тяжких преступлений против личности, а также преступлений имущественного характера, розыск лиц, скрывающихся от следствия и суда, без вести пропавших, государственных должников и ответчиков. В нынешнем году на территории района наблюдается снижение преступности по данным направлениям. И все же кражи всех форм собственности (72 из 100) продолжают возглавлять антирейтинг, – отметил начальник отделения уголовного розыска криминальной милиции ОВД райисполкома Александр Кочкин.

В текущем году совершено 6 тяжких и особо тяжких преступлений, все раскрыты. Надо отметить, что это направление представляет определенную сложность, поэтому мы стараемся учесть все нюансы и установить преступника по горячим следам.

О старшем уполномоченном отделения уголовного розыска криминальной милиции ОВД райисполкома старшем лейтенанте Александре Лисейчикове, который вместе со своими коллегами проводит оперативно-розыскные мероприятия и участвует в задержании лиц, совершивших преступления, мы уже не раз рассказывали на страницах «Авангарда». За 3 года работы в уголовном розыске он достиг высоких показателей в раскрытии преступлений и проявил себя только с положительной стороны. Кроме того, оперативник стал победителем социально-экономического соревнования среди трудовых коллективов предприятий и организаций района за 2018 год. А накануне 100-летия образования уголовного розыска Александр Лисейчиков и еще 11 лучших молодых специалистов отделений уголовного розыска со всей страны приняли участие во встрече с руководством Министерства внутренних дел Республики Беларусь.

– С каждым новым делом я чему-то учусь, приобретаю самое ценное в работе оперативника – опыт и профессиональное чутье, без которых в нашем нелегком деле не обойтись. Безусловно, знания, полученные во время учебы в академии и прохождения практики, очень важны, но одно дело теория, и совсем другое – практика, умение применить все методы и приемы. Кроме того, без надежного тыла и поддержки близких было бы трудно справляться с поставленными задачами, – поделился Александр Лисейчиков.

Старший сержант милиции Василий Пыжиков в отделении уголовного розыска работает с декабря 2018 года и здесь он человек неслучайный. Ранее трудился участковым инспектором, и этот опыт ему, безусловно, пригодился.

– О том, что стану милиционером, знал с детства, ведь у меня перед глазами был пример дедушки, который работал участковым инспектором, и дяди, сотрудника наркоконтроля. Поэтому целенаправленно шел к своей цели, поступив в 2011 году в Академию МВД на факультет права, – рассказывает Василий Пыжиков. – Так сложились обстоятельства, что после окончания трех курсов я устроился на работу в районный отдел внутренних дел, после предложили перейти в отделение уголовного розыска. Если работа участкового инспектора в большей степени направлена на профилактику преступлений, то оперативники занимаются их раскрытием. Не скрою: горжусь тем, что работаю в уголовном розыске. Но самое главное, не могу подвести своего дедушку, став продолжателем семейной династии милиционеров.

К слову, за период своей работы старший сержант Василий Пыжиков уже проявил себя, раскрыв серию краж прошлых лет. Он также отмечен медалью «Академия МУС» в 2014 году, а в 2018 был признан лучшим участковым инспектором в подразделении.

Ольга ЧЕРНЯКОВА

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