Политический стендап, первый снег и сайт, на который «слишком активно пошли» - все за вчера

Источник материала: Tut.by

Доброе позднее утро!

По вчерашним новостям можно безошибочно определить: это была пятница. Вот, например, Министерство обороны опубликовало снимок: военнослужащие 120-й отдельной механизированной бригады приняли участие в Tetris Challenge и выложили свое фото с танком Т-72Б. Перфекционисты оценят!



Фото: Телеграм-канал Министерства обороны Беларуси

А встречу президентов Беларуси и Украины в соцсетях вообще назвали политическим стендапом. Сначала вопрос с подковыркой задал Владимир Зеленский: «К кому белорусы ближе — к россиянам или украинцам?» Затем белорусский президент оговорился и назвал Украину Россией.

— Я испугался, думал, неужели «Владимир Владимирович» сказал… — отшутился Лукашенко.

— Слава Богу, нет, — поддержал шутку Зеленский.

Президенты даже чокнулись, слушая одно из выступлений.

— Мы за это выпьем водички, — сказал Зеленский.

— Что поставили, то и пьем, — добавил Лукашенко.





Вообще, в Житомире, где встречались Лукашенко с Зеленским, Форум регионов вызвал небывалый ажиотаж: люди с детьми два дня приходили к драмтеатру имени Ивана Кочерги, чтобы сфотографироваться у белорусского БЕЛАЗа или просто «посмотреть на президентов».

ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ

Шутки шутками, а во время Форума стало известно, что осужденный в Беларуси за шпионаж Павел Шаройко помилован и освобожден . Украинский журналист, напомним, был приговорен к 8 годам колонии.

Наше министерство иностранных дел предлагает Евросоюзу сократить время на прохождение границы до часа. И мы в этом наш МИД очень поддерживаем. Ну, пожааааалуйста!

Соседям нашим уже повезло. Дональд Трамп подписал соглашение о включении Польши в безвизовую программу. Страна выполнила главное условие: уровень отказа в выдаче деловых и туристических виз США упал ниже 3%.

В первый день переписи сайт, где отвечают на вопросы онлайн, периодически лежал . Просто «люди слишком активно пошли», объяснили в Белстате. За сутки, кстати, онлайн переписалось больше 150 тысяч человек. И женская половина переписавшихся отвечала на вопрос о том, сколько детей планирует родить. На всякий случай уточнили у Белстата, почему мужчин об этом не спросили.

В Минске судят бывшего заместителя министра здравоохранения Валерия Шевчука. Вчера ему перепредъявили обвинение: к взятке добавили мошенничество. Так прокурор расценил то, что подарки замминистра, по данным следствия, взял, а действовать в интересах дающего не собирался.

Возле Львова совершил аварийную посадку Ан-12. Самолет вез груз из Испании в Украину. На борту находились 7 членов экипажа и один человек, сопровождающий груз. Погибли пятеро, еще трое пострадали.

По делу о убийстве матушки в Озаричах задержан 23-летний парень. Утром после случившегося он приехал пьяный домой на бусе священника. Собрали в одной статье, что известно о новом подозреваемом в загадочном деле.

ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНОЕ



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Фотографируешь на телефон родинку на расстоянии 10−15 сантиметров, загружаешь в телеграм-бот «Skinive — AI-дерматолог» — и программа определяет , есть ли какие-либо риски развития рака кожи. В Парке высоких технологий правительству и медикам показали разработки айтишников. Есть очень перспективные.

Пугающие данные из США . По меньшей мере 18 человек умерли, а у 1080 были диагностированы легочные заболевания из-за курения электронных сигарет, или «вейпинга». Об этом говорится в докладе американских Центров по контролю и профилактике заболеваний. Большинство заболевших (70%) — мужчины, при этом в 80% случаев речь идет о людях в возрасте младше 35 лет.

И снова айтишная история. Мы поговорили с работником «самого крутого офиса „Гугла“», где есть открытый бассейн, корт на крыше, гамаки, беседка, пасека (!), огород, ресторан, секретный бар. Владимир родился и вырос в Минске, потом переехал в Кремниевую долину и все нам рассказал об условиях труда там.

А вот глава БРСМ считает , что из Беларуси уезжать молодежи незачем. А еще Дмитрий Воронюк уверен, что на выборах Мария Василевич справится с хейтом, что в БРСМ никого не загоняют и что шум по «закону об отсрочках» нагнетался извне.

В минской Лошице готовят площадку под новые микрорайоны. Большая территория в районе Игуменского тракта перерыта. Посмотрели, как все выглядит сверху, и узнали, какие новые дороги куда пойдут.

В выходные будет холодно . В воскресенье — мокрый снег, ночью заморозки до минус 4.

И пятничный позитив. В нашу студию пришли люди, которые долго были друзьями, а потом вышли из френдзоны и поженились. Они рассказали о неловкости в начале отношений, первом поцелуе, реакции близких и плюсах дружеского бэкграунда.





Гомельчанка оборудовала парикмахерскую в фургоне . Пару лет назад Наталья стала искать помещение и ужаснулась: стоимость аренды просто неподъемная! Так и родилась эта идея с передвижной парикмахерской, которая работает сейчас по всей Гомельской области. Посмотрите , что у нее получилось.

. Пару лет назад Наталья стала искать помещение и ужаснулась: стоимость аренды просто неподъемная! Так и родилась эта идея с передвижной парикмахерской, которая работает сейчас по всей Гомельской области. , что у нее получилось.

О СПОРТЕ

Вернее о скандалах в спорте.

Людмила Дюкова, жена руководителя селекционного отдела ЦСКА Максима Дюкова, в своем инстаграме выступила с критикой главного тренера команды белоруса Виктора Гончаренко. Говорит: «Меня он никогда не радовал. Он пр****л прошлый сезон полностью. А сейчас выезжает на ошибках соперников».

Федеральная прокуратура Нью-Йорка расследует случаи сокрытия жалоб о сексуальных домогательствах в Федерации плавания США. Предположительно, нарушения замалчивались в течение нескольких лет.

Матч болельщиков минского «Динамо» против популярной команды блогеров «Амкал» ознаменовался расистскими выходками двух игроков белорусской команды. На предматчевом рукопожатии они отказались жать руку темнокожему игроку «Амкала» Джеффу Бабатумбе. Один из них также не протянул руку сопернику, у которого волосы были окрашены в красный цвет (Sanya FIFA).

Все новости пятницы, 4 октября

А у нас сегодня есть повод: TUT.BY 5 октября исполняется 19 лет! Спросили у людей на улице, что для них портал, — ответы приятно удивили. Спасибо, что читаете нас! Уходим праздновать работать для вас дальше. Хороших всем выходных!