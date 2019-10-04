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В Дубровенском детском саду завершился второй этап капитального ремонта

05.10.2019 — Новости Общества | Днепровская правда (Дуюровно)  
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Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)

В Дубровенском детском саду завершился второй этап капитального ремонта

Комфортно чувствуют себя в новых условиях 129 детишек, посещающих ясли-сад №2 г. Дубровно, и коллектив учреждения. Здесь завершили второй этап капитального ремонта, начатого в 2018 году.
Что касается старого здания 1974 года постройки (ясли-сад состоит из двух зданий, соединенных между собой переходом), то здесь проведен весь фронт работ, начиная от кровли, стеклопакетов, водопроводно-канализационного хозяйства до ремонта с внутренней отделкой групп и вспомогательных помещений. Первым претерпел изменения пищеблок. Помимо новых полов, стен, окон, инженерных коммуникаций, здесь установлено новое технологическое оборудование, плиты, холодильники, жироулавливатель. В группах теперь есть горячая вода, современная сантехника.


В Дубровенском детском саду завершился второй этап капитального ремонта


В Дубровенском детском саду завершился второй этап капитального ремонта

— Благодаря отделу по образованию Дубровенского райисполкома закуплена и новая посуда, — рассказала заведующая учреждением Елена Горбачёва. — Во всех девяти группах заменено постельное белье, частично обновлена мебель и инвентарь. Что касается нового здания яслей-сада, то здесь отремонтирована кровля, установлены окна ПВХ и двери. Приобрела современный вид прачечная. Новые стены, потолок, пол, подобающее освещение плюс стиральные, сушильные машины, стеллажи для белья.
В планах на следующий год — ремонт оставшихся групп и помещений с заменой сантехники, инженерных коммуникаций, освещения, оборудования и мебели. Всего за период ремонта освоено 150 тыс рублей по капитальному ремонту и 50 тыс рублей по текущему ремонту из областного и районного бюджетов.


В Дубровенском детском саду завершился второй этап капитального ремонта

—Коллектив из 22 педагогов, 6 из которых имеют высшую квалификационную категорию, и 22 человека техперсонала и в дальнейшем приложит все усилия, чтобы детишкам было уютно и комфортно, — говорит Елена Горбачёва. — В Год малой родины мы продолжим работу по формированию национального самосознания дошкольников, через игровую деятельность и занятия. Будем закладывать основы необходимых умений и навыков, всесторонне развивать детей, воспитывать достойное поколение.

Ольга ЛЕБЕДЕВА.

 
 
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Комфортно чувствуют себя в новых условиях 129 детишек, посещающих ясли-сад №2 г. Дубровно, и коллектив учреждения. Здесь завершили второй этап
 
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