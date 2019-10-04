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Жизнь в профессии и профессия в жизни. Учитель физического воспитания Заелицкого учебно-педагогического комплекса детский сад-средняя школа Галине Юхневич

05.10.2019 — Новости Общества | Радзiма  
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Источник материала: Радзiма

Жизнь в профессии и профессия в жизни. Учитель физического воспитания Заелицкого учебно-педагогического комплекса детский сад-средняя школа Галине Юхневич

Из всех выражений про обучение и воспитание мне больше всего нравится утверждение о том, что слово зовет, а пример ведет. И именно это выражение, по моему мнению, как раз подходит и наиболее применимо к учителю физического воспитания Заелицкого учебно-педагогического комплекса детский сад-средняя школа Галине Юхневич. Она не просто знает свой предмет — она идет с ним по жизни и своим примером ведет за собой учеников. Ведет уже 30 лет, успешно и целенаправленно. И здесь можно с уверенностью сказать, что школе с таким учителем и человеком повезло, сама же Галина Владимировна считает, что ей повезло со школой, где и коллектив активный, дружный, и с директором полное понимание, и, что важно, такое же полное и взаимное понимание она находит с детьми. Находит сейчас и находила всегда. «Так сложилось, — говорит Галина Владимировна, — что мне не надо заставлять детей заниматься, не надо их как-то успокаивать, кричать на них, призывать к порядку: уже приходя на урок, они знают, что должны заниматься. Конечно же, дети есть дети, с ними я могу и пошутить, и похвалить. А вот ругаться на них мне не приходится, максимум, что я могу сказать старшеклассникам, что я ими недовольна. Этого хватает».

На протяжении всего нашего разговора я чувствовала, что передо мной человек увлеченный, влюбленный в свою профессию. Ведь говорила учительница больше не о себе, а о детях, о работе. В ней, в своей работе, наиболее важным считает хорошую материальную базу. «Хороший спортивный зал, хорошие мячи, лыжи с ботинками, причем по размеру и сразу на весь класс.


Жизнь в профессии и профессия в жизни. Учитель физического воспитания Заелицкого учебно-педагогического комплекса детский сад-средняя школа Галине Юхневич

Во многом это благодаря пониманию и усилиям нашего директора Светланы Алексеевны Лабодаевой, она старается, чтобы у ребят для занятий всё было. Так почему не работать?!» — говорит Галина Юхневич. С лыжами у Галины Владимировны отношения особые: лыжный спорт — ее специализация, в  свое время она даже сдала на кандидата в мастера спорта. Любит лыжи и сейчас. Кроме них, выделяет еще волейбол, в Заелице он очень популярен, им занимаются и дети, и взрослые. Достаточно сказать, что местное сельхозпредприятие, агрофирма «Славгородский», имеет свою волейбольную команду и на любых соревнованиях обходится своими спортивными силами. Силами бывших учеников Галины Владимировны. «Я объясняю детям, — рассказывает она, — что все эти спортивные навыки, в том числе умение играть в волейбол, за плечами не носить. Где бы вы ни учились и ни работали, вас будут замечать. Например, один из выпускников нашей школы сейчас учится  в институте МВД, его взяли в волейбольную команду, выступает за свой вуз и уже получил кандидата в мастера спорта. Чем не достижение для ученика обычной сельской школы?! Приходил ко мне с цветами, благодарил. Да и другие наши дети, продолжая где-то учебу, продолжают заниматься волейболом. Это действительно интересный вид спорта, динамичный, правда, травмоопасный, но у нас в Заелице самый массовый».

Чувствовалось, что о спорте, о своей работе Галина Владимировна может говорить бесконечно. В ней сошлись и тесно переплелись две любви — к спорту и к детям, руководит ею желание дать им то, научить тому, что умеет сама. Получается ли? Да. Достаточно сказать, что на недавнем осеннем кроссе Заелицкая школа среди УПК стала первой, а дети из команды заняли девять индивидуальных призовых мест. На областных соревнованиях по волейболу заелицкие школьники вошли в тройку сильнейших (два раза становились бронзовыми призерами). В подтверждение того, что и сама физрук в хорошей спортивной форме, скажем, что на областной спартакиаде депутатского корпуса она заняла 1-е место по плаванию.  Всё это о том, что у учителя физкультуры Галины Владимировны Юхневич ее предмет, ее работа настолько прочно вошли в жизнь, что стали неотделимы от нее. Но при этом не заслонили самое главное для женщины — ее семью: она счастливая жена, мама двоих взрослых дочерей, бабушка четверых внуков. На всё и на всех у нее хватает времени и сил. Своей сменой в профессии Галина Владимировна видит старшую дочь, которая окончила университет физической культуры (сейчас она пока дома, с маленькими детьми). Несомненно, в спортивную педагогику ее привел пример матери. С бабушкиной подачи  и с бабушкиной помощью к спорту с детства приучаются и внуки, во всяком случае, хорошие лыжи и коньки она им купила, и они уже делают свои первые шаги и первые успехи. Может, и не будут спортсменами, но пусть растут здоровыми. Это важно, уверена Галина Владимировна. А еще, прожив три десятилетия в профессии учителя, она уверена, что мастерство приходит с опытом. И еще точно знает: ни в каком другом деле она бы так не состоялась, как в этом, видит себя только учителем. В детстве Галина Юхневич для себя выделяла три профессии — военного, водителя троллейбуса (интересно, почему?) и учителя физкультуры. Не знаю, хорошо или плохо, что девушек в то время в военное училище не принимали, но хорошо и просто замечательно, что Галина Юхневич водит не троллейбус по проводам, а школьников — по лыжне, беговой дорожке на стадионе, плавательной дорожке в бассейне. Кстати, именно в бассейне, куда она привезла своих ребят, мы и встретились. Говорить хотелось еще, но по нетерпеливым взглядам ребят в нашу сторону я поняла, что физкультура не тот урок, который бы они хотели прогулять, — и занятие интересное, и учитель хороший.

Татьяна ЛУКАШЕВИЧ

Фото Анны АВТУХОВОЙ   

 
 
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Из всех выражений про обучение и воспитание мне больше всего нравится утверждение о том, что слово зовет, а пример ведет. И именно это выражение, по моему мнению,...
 
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