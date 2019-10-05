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«С детства хотела стать строителем. И стала!» Истории людей, которые исполнили свою детскую мечту

05.10.2019 12:33 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Кем вы мечтали стать в детстве? Банальным космонавтом? Водителем троллейбуса? Ученым? Может, даже рискнули — президентом? К сожалению, вы наверняка не стали тем, кем мечтали в самом раннем детстве. А наши сегодняшние герои — стали. Это невероятно добрые истории, пронесенные через всю жизнь.

 
 
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