«С детства хотела стать строителем. И стала!» Истории людей, которые исполнили свою детскую мечту

Источник материала: Tut.by

Кем вы мечтали стать в детстве? Банальным космонавтом? Водителем троллейбуса? Ученым? Может, даже рискнули — президентом? К сожалению, вы наверняка не стали тем, кем мечтали в самом раннем детстве. А наши сегодняшние герои — стали. Это невероятно добрые истории, пронесенные через всю жизнь.