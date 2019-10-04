Участие в переписи населения приняли уже почти 374 тысячи человек

Источник материала: Tut.by

По данным на утро 5 октября участие в переписи населения приняли почти 374 тысячи человек, из них 181 тысяча белорусов — через интернет, сообщает Белстат .



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

— На 11.00 5 октября в Беларуси приняли участие в переписи населения 373,8 тысячи человек, из них переписались через интернет 181 тысяча человек, — рассказали в ведомстве.

Перепись населения стартовала в пятницу, 4 октября, и продлится до 30 октября.

Напомним, вчера из-за наплыва желающих пройти перепись населения онлайн «упали» сайты .

При переписи респондентам предложат ответить на 49 вопросов, в том числе об образовании, источниках средств к существованию, занятости, количестве детей, о жилищных условиях.