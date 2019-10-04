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Фоторепортаж: В г.Буда-Кошелево прошли показательные выступления 5-й отдельной бригады специального назначения ВЧ 89417

05.10.2019 — Новости Общества | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Фоторепортаж: На городском стадионе г. Буда-Кошелево прошли показательные выступления 5-й отдельной бригады специального назначения Мобильных Сил РБ ВЧ 89417.

Фоторепортаж: В г.Буда-Кошелево прошли показательные выступления 5-й отдельной бригады специального назначения ВЧ 89417
Фоторепортаж: В г.Буда-Кошелево прошли показательные выступления 5-й отдельной бригады специального назначения ВЧ 89417
Фоторепортаж: В г.Буда-Кошелево прошли показательные выступления 5-й отдельной бригады специального назначения ВЧ 89417
Фоторепортаж: В г.Буда-Кошелево прошли показательные выступления 5-й отдельной бригады специального назначения ВЧ 89417
Фоторепортаж: В г.Буда-Кошелево прошли показательные выступления 5-й отдельной бригады специального назначения ВЧ 89417
Фоторепортаж: В г.Буда-Кошелево прошли показательные выступления 5-й отдельной бригады специального назначения ВЧ 89417
Фоторепортаж: В г.Буда-Кошелево прошли показательные выступления 5-й отдельной бригады специального назначения ВЧ 89417
Фоторепортаж: В г.Буда-Кошелево прошли показательные выступления 5-й отдельной бригады специального назначения ВЧ 89417
Фоторепортаж: В г.Буда-Кошелево прошли показательные выступления 5-й отдельной бригады специального назначения ВЧ 89417
Фоторепортаж: В г.Буда-Кошелево прошли показательные выступления 5-й отдельной бригады специального назначения ВЧ 89417
Фоторепортаж: В г.Буда-Кошелево прошли показательные выступления 5-й отдельной бригады специального назначения ВЧ 89417
Фоторепортаж: В г.Буда-Кошелево прошли показательные выступления 5-й отдельной бригады специального назначения ВЧ 89417
Фоторепортаж: В г.Буда-Кошелево прошли показательные выступления 5-й отдельной бригады специального назначения ВЧ 89417
Фоторепортаж: В г.Буда-Кошелево прошли показательные выступления 5-й отдельной бригады специального назначения ВЧ 89417
Фоторепортаж: В г.Буда-Кошелево прошли показательные выступления 5-й отдельной бригады специального назначения ВЧ 89417
Фоторепортаж: В г.Буда-Кошелево прошли показательные выступления 5-й отдельной бригады специального назначения ВЧ 89417
Фоторепортаж: В г.Буда-Кошелево прошли показательные выступления 5-й отдельной бригады специального назначения ВЧ 89417
Фоторепортаж: В г.Буда-Кошелево прошли показательные выступления 5-й отдельной бригады специального назначения ВЧ 89417
Фоторепортаж: В г.Буда-Кошелево прошли показательные выступления 5-й отдельной бригады специального назначения ВЧ 89417
Фоторепортаж: В г.Буда-Кошелево прошли показательные выступления 5-й отдельной бригады специального назначения ВЧ 89417
Фоторепортаж: В г.Буда-Кошелево прошли показательные выступления 5-й отдельной бригады специального назначения ВЧ 89417
Фоторепортаж: В г.Буда-Кошелево прошли показательные выступления 5-й отдельной бригады специального назначения ВЧ 89417
Фоторепортаж: В г.Буда-Кошелево прошли показательные выступления 5-й отдельной бригады специального назначения ВЧ 89417
Фоторепортаж: В г.Буда-Кошелево прошли показательные выступления 5-й отдельной бригады специального назначения ВЧ 89417
Фоторепортаж: В г.Буда-Кошелево прошли показательные выступления 5-й отдельной бригады специального назначения ВЧ 89417
Фоторепортаж: В г.Буда-Кошелево прошли показательные выступления 5-й отдельной бригады специального назначения ВЧ 89417
Фоторепортаж: В г.Буда-Кошелево прошли показательные выступления 5-й отдельной бригады специального назначения ВЧ 89417
Фоторепортаж: В г.Буда-Кошелево прошли показательные выступления 5-й отдельной бригады специального назначения ВЧ 89417

Фото Марины ЛУСЕВИЧ

 
 
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Фоторепортаж: На городском стадионе г. Буда-Кошелево прошли показательные выступления 5-й отдельной бригады специального назначения Мобильных Сил РБ...
 
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