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На этой неделе стартовала вакцинация от гриппа

05.10.2019 — Новости Общества | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

По данным Минздрава, в прошлом году в республике были привиты более 3,7 млн человек, из них около 950 тыс. – до 18 лет. В течение последних сезонов, когда вакцинированные составляют около 40% населения страны, заболеваемость находится на низком уровне.

На этой неделе стартовала вакцинация от гриппа
Ольга Маханова

О том, кому необходимо сделать прививку, какие процедуры предваряют вакцинацию, а также об основных правилах профилактики гриппа рассказывает заведующая инфекционным отделением УЗ «Буда-Кошелевская ЦРБ» Ольга Маханова:

– Ольга Леонидовна, начнем, пожалуй, с самого популярного вопроса: это правда или миф, что прививка – наиболее эффективное средство против гриппа?

– Всемирная организация здравоохранения придерживается именно такой позиции, ведь, как показывает статистика, вакцина обеспечивает защиту от тех видов вируса гриппа, которые являются наиболее актуальными в данном эпидемиологическом сезоне и входят в ее состав. Сразу скажу, что введение в организм вакцины не может вызвать заболевание, но путем выработки защитных антител стимулирует иммунную систему для борьбы с инфекцией. Ее эффективность несравнимо выше всех неспецифических медицинских препаратов, которые можно принимать в течение зимних месяцев, например, иммуномодуляторов, витаминов, гомеопатических средств, средств народной медицины и так далее.

– Кому, в первую очередь, необходимо прививаться и в какие сроки лучше это сделать?

– Привиться от гриппа рекомендуется всем группам населения, но особенно детям, начиная с 6 месяцев, людям, страдающим хроническими заболеваниями, беременным женщинам, а также лицам из групп профессионального риска: медицинским работникам, учителям, студентам, работникам сферы обслуживания и транспорта. Вакцинация должна проводиться за 2-3 недели до начала роста заболеваемости.

– Есть ли какие-то противопоказания к вакцинации?

– Противопоказаний на самом деле немного. Прививку против гриппа нельзя делать при острых лихорадочных состояниях, в период обострения хронических заболеваний, при повышенной чувствительности организма к яичному белку, если таковой входит в состав вакцины. Отмечу, что все разрешенные в стране вакцины проходят контроль качества и регистрацию в Мин-здраве республики.

– Куда необходимо обращаться жителям города и района для прохождения вакцинации от гриппа? Какова стоимость прививки?

– Сразу скажу, что делать прививку можно только в медицинском учреждении специально обученным медицинским персоналом, при этом перед вакцинацией обязателен осмотр врача. Для проведения вакцинации обращаться в прививочный кабинет районной поликлиники или в сельские структурные подразделения ЦРБ. Всю необходимую информацию можно узнать по телефону 7-22-10, ориентировочная стоимость вакцины 10-12 рублей. И помните, что сделанная вовремя прививка – залог вашего здоровья!

Правила профилактики гриппа

• Сделайте прививку против гриппа до начала эпидемического сезона.
• Сократите время пребывания в местах массовых скоплений людей и общественном транспорте.
• Пользуйтесь маской в местах скопления людей.
• Избегайте тесных контактов с людьми, которые имеют признаки заболевания, например, чихают или кашляют.
• Регулярно тщательно мойте руки с мылом, особенно после улицы и общественного транспорта.
• Промывайте полость носа, особенно после улицы и общественного транспорта.
• Регулярно проветривайте помещение и делайте влажную уборку в помещении, в котором находитесь.
• Увлажняйте воздух в помещении, в котором находитесь.
• Ешьте как можно больше продуктов, содержащих витамин С (клюква, брусника, лимон и др.).
• Ешьте как можно больше блюд с добавлением чеснока и лука.
• Используйте препараты и средства, повышающие иммунитет (по рекомендации врача).
• В случае появления заболевших гриппом в семье или рабочем коллективе начинайте прием противовирусных препаратов с профилактической целью (по согласованию с врачом с учетом противопоказаний и согласно инструкции по применению препарата).
• Ведите здоровый образ жизни, высыпайтесь, сбалансированно питайтесь и регулярно занимайтесь физкультурой.
• Заботьтесь о своем здоровье. Каждый современный человек, владеющий информацией о возможности его сохранения, волен правильно им распоряжаться. Прививка же против гриппа – единственно правильный и доступный способ предотвратить грипп и его осложнения.

Марина ЛУСЕВИЧ, фото автора

 
 
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По данным Минздрава, в прошлом году в республике были привиты более 3,7 млн человек, из них около 950 тыс. – до 18 лет. В...
 
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