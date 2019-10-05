На заметку. Знакомимся с переписчиками Кореличского района

Источник материала: Полымя



К переписной кампании, которая стартовала в Беларуси 4 октября, сегодня приковано пристальное внимание белорусов. Многие уже успели зайти в интернет и переписаться онлайн, некоторые кореличчане посетили стационарный участок, где заполнили переписные листы. Начиная с 21 октября, опрос респондентов будет проходить по месту жительства.

– В период проведения переписи могут активизироваться мошенники, которые под видом переписчика попытаются проникнуть к вам в квартиру или дом, – предупреждает начальник отдела охраны правопорядка и профилактики Кореличского РОВД Вадим Ратомский. – Жертвами злоумышленников становятся люди любого возраста и социального положения, но чаще всего это одинокие пенсионеры. Чтобы не попасть в неприятную ситуацию, помните следующие моменты:

✏ — переписчики должны иметь при себе портфель со специальным логотипом «Перепись-2019», планшет и бейдж (удостоверение);

✏ – перепись не осуществляется по телефону. Поэтому не сообщайте посторонним лицам свои личные данные, номера и пин-коды банковских карт;

✏ – перепись проводится со слов респондента без предоставления подтверждающих документов. Поэтому не передавайте свои документы незнакомым людям.

Оксана ЯНУШ

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На территории Кореличского района

перепись местных жителей

будут проводить переписчики:















































































































