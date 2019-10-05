На заметку. Знакомимся с переписчиками Кореличского района

К переписной кампании, которая стартовала в Беларуси 4 октября, сегодня приковано пристальное внимание белорусов. Многие уже успели зайти в интернет и переписаться онлайн, некоторые кореличчане посетили стационарный участок, где заполнили переписные листы. Начиная с 21 октября, опрос респондентов будет проходить по месту жительства.
– В период проведения переписи могут активизироваться мошенники, которые под видом переписчика попытаются проникнуть к вам в квартиру или дом, – предупреждает начальник отдела охраны правопорядка и профилактики Кореличского РОВД Вадим Ратомский. – Жертвами злоумышленников становятся люди любого возраста и социального положения, но чаще всего это одинокие пенсионеры. Чтобы не попасть в неприятную ситуацию, помните следующие моменты:
✏ — переписчики должны иметь при себе портфель со специальным логотипом «Перепись-2019», планшет и бейдж (удостоверение);
✏ – перепись не осуществляется по телефону. Поэтому не сообщайте посторонним лицам свои личные данные, номера и пин-коды банковских карт;
✏ – перепись проводится со слов респондента без предоставления подтверждающих документов. Поэтому не передавайте свои документы незнакомым людям.
Оксана ЯНУШ
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На территории Кореличского района
перепись местных жителей
будут проводить переписчики:
ЛЕВКОВИЧ Наталья Леонидовна, г.п. Кореличи
ЛЕВЫКИНА Инна Ивановна, г.п. Кореличи
ПУТЯТА Елена Владимировна, г.п. Мир
ВОРОБЕЙ Татьяна Степановна, Малюшичский сельский Совет
СЕНЮТА Татьяна Васильевна, Лукский сельский Совет
МАКАР Елена Анатольевна, Турецкий сельский Совет
НЕЧАЙ Татьяна Александровна, г.п. Кореличи
ЕМЕЛЬЯНОВИЧ Елена Вячеславовна, г.п. Кореличи
РУСЕЦКАЯ Оксана Александровна, г.п. Мир
ЛОСЬ Людмила Михайловна, Малюшичский сельский Совет
ГАРКАВАЯ Наталия Ивановна, Мирский сельский Совет
ВАРЕНИК Александр Николаевич, Турецкий сельский Совет
ШЕВКО Анна Николаевна, г.п. Кореличи
ГИМПЕЛЬ Галина Ивановна, г.п. Кореличи
НАУМЧИК Елена Викторовна, г.п. Мир
АШМАНКЕВИЧ Марина Владимировна, Малюшичский сельский Совет
НЕЧАЙ Светлана Васильевна, Мирский сельский Совет
КРАСКОВСКАЯ Анна Евгеньевна, Красненский сельский Совет
ЛЕЙКО Ирина Геннадьевна, г.п. Кореличи
ДАНИВКО Татьяна Николаевна, г.п. Кореличи
БУБЕН Светлана Алексеевна, Циринский сельский Совет
ГРИБОК Таиса Дмитриевна, Райцевский сельский Совет
ФУРС Татьяна Вячеславовна, Райцевский сельский Совет
ФУРС Валентина Александровна, Красненский сельский Совет
ЖАМОЙДА Екатерина Александровна, Жуховичский сельский Совет
АХРЕМКО Валентина Николаевна, Циринский сельский Совет
ХАРУЦКАЯ Светлана Александровна, Жуховичский сельский Совет
ХИНЕВИЧ Алла Александровна, Еремичский сельский Совет