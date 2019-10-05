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На заметку. Знакомимся с переписчиками Кореличского района

05.10.2019 — Новости Общества | Полымя  
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Источник материала: Полымя

На заметку. Знакомимся с переписчиками Кореличского района
К переписной кампании, которая стартовала в Беларуси 4 октября, сегодня приковано пристальное внимание белорусов. Многие уже успели зайти в интернет и переписаться онлайн, некоторые кореличчане посетили стационарный участок, где заполнили переписные листы. Начиная с 21 октября, опрос респондентов будет проходить по месту жительства.

– В период проведения переписи могут активизироваться мошенники, которые под видом переписчика попытаются проникнуть к вам в квартиру или дом, – предупреждает начальник отдела охраны правопорядка и профилактики Кореличского РОВД Вадим Ратомский. – Жертвами злоумышленников становятся люди любого возраста и социального положения, но чаще всего это одинокие пенсионеры. Чтобы не попасть в неприятную ситуацию, помните следующие моменты:

— переписчики должны иметь при себе портфель со специальным логотипом «Перепись-2019», планшет и бейдж (удостоверение);

– перепись не осуществляется по телефону. Поэтому не сообщайте посторонним лицам свои личные данные, номера и пин-коды банковских карт;

– перепись проводится со слов респондента без предоставления подтверждающих документов. Поэтому не передавайте свои документы незнакомым людям.

Оксана ЯНУШ
Фото автора

На территории Кореличского района
перепись местных жителей
будут проводить переписчики:
На заметку. Знакомимся с переписчиками Кореличского района

ЛЕВКОВИЧ Наталья Леонидовна, г.п. Кореличи

На заметку. Знакомимся с переписчиками Кореличского района

ЛЕВЫКИНА Инна Ивановна, г.п. Кореличи

На заметку. Знакомимся с переписчиками Кореличского района

ПУТЯТА Елена Владимировна, г.п. Мир

На заметку. Знакомимся с переписчиками Кореличского района

ВОРОБЕЙ Татьяна Степановна, Малюшичский сельский Совет

На заметку. Знакомимся с переписчиками Кореличского района

СЕНЮТА Татьяна Васильевна, Лукский сельский Совет

На заметку. Знакомимся с переписчиками Кореличского района

МАКАР Елена Анатольевна, Турецкий сельский Совет

На заметку. Знакомимся с переписчиками Кореличского района

НЕЧАЙ Татьяна Александровна, г.п. Кореличи

На заметку. Знакомимся с переписчиками Кореличского района

ЕМЕЛЬЯНОВИЧ Елена Вячеславовна, г.п. Кореличи

На заметку. Знакомимся с переписчиками Кореличского района

РУСЕЦКАЯ Оксана Александровна, г.п. Мир

На заметку. Знакомимся с переписчиками Кореличского района

ЛОСЬ Людмила Михайловна, Малюшичский сельский Совет

На заметку. Знакомимся с переписчиками Кореличского района

ГАРКАВАЯ Наталия Ивановна, Мирский сельский Совет

На заметку. Знакомимся с переписчиками Кореличского района

ВАРЕНИК Александр Николаевич, Турецкий сельский Совет

На заметку. Знакомимся с переписчиками Кореличского района

ШЕВКО Анна Николаевна, г.п. Кореличи

На заметку. Знакомимся с переписчиками Кореличского района

ГИМПЕЛЬ Галина Ивановна, г.п. Кореличи

На заметку. Знакомимся с переписчиками Кореличского района

НАУМЧИК Елена Викторовна, г.п. Мир

На заметку. Знакомимся с переписчиками Кореличского района

АШМАНКЕВИЧ Марина Владимировна, Малюшичский сельский Совет

На заметку. Знакомимся с переписчиками Кореличского района

НЕЧАЙ Светлана Васильевна, Мирский сельский Совет

На заметку. Знакомимся с переписчиками Кореличского района

КРАСКОВСКАЯ Анна Евгеньевна, Красненский сельский Совет

На заметку. Знакомимся с переписчиками Кореличского района

ЛЕЙКО Ирина Геннадьевна, г.п. Кореличи

На заметку. Знакомимся с переписчиками Кореличского района

ДАНИВКО Татьяна Николаевна, г.п. Кореличи

На заметку. Знакомимся с переписчиками Кореличского района

БУБЕН Светлана Алексеевна, Циринский сельский Совет

На заметку. Знакомимся с переписчиками Кореличского района

ГРИБОК Таиса Дмитриевна, Райцевский сельский Совет

На заметку. Знакомимся с переписчиками Кореличского района

ФУРС Татьяна Вячеславовна, Райцевский сельский Совет

На заметку. Знакомимся с переписчиками Кореличского района

ФУРС Валентина Александровна, Красненский сельский Совет

На заметку. Знакомимся с переписчиками Кореличского района

ЖАМОЙДА Екатерина Александровна, Жуховичский сельский Совет

На заметку. Знакомимся с переписчиками Кореличского района

АХРЕМКО Валентина Николаевна, Циринский сельский Совет

На заметку. Знакомимся с переписчиками Кореличского района

ХАРУЦКАЯ Светлана Александровна, Жуховичский сельский Совет

На заметку. Знакомимся с переписчиками Кореличского района

ХИНЕВИЧ Алла Александровна, Еремичский сельский Совет

 
 
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К переписной кампании, которая стартовала в Беларуси 4 октября, сегодня приковано пристальное внимание белорусов. Многие уже успели зайти в интернет
 
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