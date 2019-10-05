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5 октября: этот день в истории

05.10.2019 — Новости Общества | Полымя  
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Источник материала: Полымя

5 октября: этот день в истории

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ

СОБЫТИЯ

1934 год — вышел в свет первый номер ежемесячного научно-популярного журнала «Наука и жизнь».

РОДИЛИСЬ

1864 год — Луи Жан Люмьер, французский изобретатель, создатель аппарата для съемок и проецирования «движущихся фотографий», получивший название «кинематограф». Умер в 1948 году.

1879 год — Фрэнсис Пейтон Роус (Раус), американский патолог и онколог, лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине (1966). Открыл в 1911 году первый онкогенный вирус (назван его именем). Умер в 1970 году.

1884 год — Гринкевич Франтишек, белорусский религиозный и культурный деятель. После окончания Виленской семинарии и Петербургской академии был посвящен в ксендзы (1907). В 1909-1912 годах руководитель Гродненского кружка белорусской молодежи. В 1932 году назначен капелланом костела в Гродно. Перевел с латинского языка на белорусский «Часіны Прачыстай Дзевы». Умер в 1933 года.

1904 год — Сокол Моисей Борисович, актер, заслуженный артист Беларуси (1938). В 1924 году окончил Московскую театральную студию «Культур-лига». Работал в Харьковском, с 1927 года в Государственном еврейском театре Беларуси, с 1949 года в Государственном русском драматическом театре Беларуси. Исполнял драматические и характерные роли. Среди них: Том («Хижина дяди Тома» Г.Бичер-Стоу), Силан, Робинзон («Горячее сердце», «Бесприданница» А.Островского), Яков Трошин («Дети солнца» М.Горького) и др. Умер в 1975 году.

1904 год — Углов Федор Григорьевич, российский хирург, один из основоположников хирургии легких в России. Более 40 лет руководил кафедрой госпитальной хирургии Санкт-Петербургского медицинского университета. Изобрел искусственный клапан сердца. Умер в 2008 году.

1909 год — Благовещенский Алексей Сергеевич (г.Брест), генерал-лейтенант авиации (1943), Герой Советского Союза (1938). В 1928 году окончил Ленинградскую военно-теоретическую школу ВВС, в 1929 году — Борисоглебскую школу летчиков. С 1927 года в Красной Армии. В годы Великой Отечественной войны с 1942 года в действующей армии — командир 2-го авиационного истребительного корпуса, воевал на Ленинградском и 1-м Украинском фронтах. После войны на преподавательской и летно-испытательной работе. Умер в 1994 году.

1919 год — Крохолев Петр Серапионович, белорусский живописец и педагог, заслуженный деятель искусств Беларуси (1970), профессор (1982). В 1952 году окончил Ленинградский институт живописи, ваяния и зодчества. В 1961-1990 годах преподавал в Белорусском театрально-художественном институте. Среди жанровых картин: «Партизанские походы», «Защитники Бреста», «Наши пришли» и др. Значительное место в творчестве занимают портреты: «Колхозница», «Дочь», «Пастух». Один из авторов диорамы «Минский котел» для Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны. Умер в 1997 году.

1944 год — Михайлов Александр Яковлевич, российский актер театра и кино, режиссер, народный артист РСФСР (1992). Снимался в фильмах «Мужики», «Любовь и голуби», «Змеелов» и др. Лауреат премии Ленинского комсомола (1981) и Государственной премии РСФСР (1983).

1949 год — Борздов Георгий Николаевич, белорусский физик-теоретик, доктор физико-математических наук (1994), профессор (1996). В 1971 году окончил БГУ. Автор научных работ по электродинамике и акустике анизотропных сред, свойствах гиротропных и бианизотропных материалов. Разработал операторные методы решения прямых и обратных граничных задач в электродинамике сплошных сред, включая случай подвижных сред.

ДНИ МИРОВОГО ЗНАЧЕНИЯ

Всемирный день учителя. Учрежден ЮНЕСКО в 1994 году.

РЕЛИГИОЗНЫЕ ПРАЗДНИКИ

Православный праздник — Собор Тульских святых.

Православные верующие чтут память пророка Ионы, праведного Петра, бывшего мытаря, священномученика Фоки.

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ

Иона и Фока. Листопад. В этот день нельзя было есть рыбу — видимо, в память о пребывании Ионы в чреве кита. Фоку особенно почитали как защитника от пожаров, а также как подающего помощь утопающим. Примечали, если лист с березы на Фоку не опал — снег ляжет поздно. Заканчивают уборку редьки. Этот день почитался как начало третьего времени года — осени, которая в старину продолжалась вплоть до Рождества.

ИМЕНИНЫ

православные: Макара, Петра, Федора;
католические: Аполлинария, Бартоломея, Игоря.

БЕЛТА.

 
Теги: Брест, Гродно
 
 
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ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ СОБЫТИЯ 1934 год — вышел в свет первый номер ежемесячного научно-популярного журнала «Наука и жизнь». РОДИЛИСЬ
 
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