﻿ С 25 сентября по 11 октября в Кореличском районе проходит фотоконкурс «Мама – мое счастье». 21.by
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С 25 сентября по 11 октября в Кореличском районе проходит фотоконкурс «Мама – мое счастье»

05.10.2019 — Новости Общества | Полымя  
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Источник материала: Полымя

С 25 сентября по 11 октября в третий раз в Кореличском районе проходит фотоконкурс «Мама – мое счастье», посвященный Дню матери.

С 25 сентября по 11 октября в Кореличском районе проходит фотоконкурс «Мама – мое счастье»

Фотоконкурс проводится с целью отражения неотъемлемого счастья быть мамой, а также создание условий для самореализации творческой личности посредством художественной фотографии и поиска новых форм работы с населением.

В фотоконкурсе могут участвовать все желающие (как профессиональные, так и непрофессиональные фотографы), согласные с условиями фотоконкурса и положением.

Конкурс проводится в следующих номинациях:

 
 
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С 25 сентября по 11 октября в третий раз в Кореличском районе проходит фотоконкурс «Мама – мое счастье», посвященный Дню
 
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