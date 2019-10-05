С 25 сентября по 11 октября в Кореличском районе проходит фотоконкурс «Мама – мое счастье»

Источник материала: Полымя

С 25 сентября по 11 октября в третий раз в Кореличском районе проходит фотоконкурс «Мама – мое счастье», посвященный Дню матери.





Фотоконкурс проводится с целью отражения неотъемлемого счастья быть мамой, а также создание условий для самореализации творческой личности посредством художественной фотографии и поиска новых форм работы с населением.

В фотоконкурсе могут участвовать все желающие (как профессиональные, так и непрофессиональные фотографы), согласные с условиями фотоконкурса и положением.

Конкурс проводится в следующих номинациях: