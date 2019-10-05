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Осторожно! С 4 октября проводится иммунизация диких животных с помощью авиации

05.10.2019 — Новости Общества | Полымя  
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Источник материала: Полымя

С 4 октября 2019 года с целью профилактики бешенства в Беларуси проводится оральная иммунизация диких плотоядных животных.

Осторожно! С 4 октября проводится иммунизация диких животных с помощью авиации

Будут применяться приманки с вакциной и разбрасываться с помощью авиации. Самолеты будут летать на высоте 150-200 метров, приманки с вакциной разбрасываться в количестве 24+-1 приманки на 1 квадратный километр.

Приманка с вакциной представляет собой брикет серого или темно-коричневого цвета массой до 30 грамм, содержащий капсулу с вакциной.

Людям необходимо избегать нахождения в зоне полета самолета во избежание травмирования падающими приманками. Запрещается брать приманки с вакциной руками и скармливать их домашним животным. Не допускается контакт детей с вакциносодержащими приманками.

При случайном попадании вакцины на открытые участки тела или слизистые оболочки глаз, рта или носа их необходимо промыть водой, обработать 2% раствором питьевой соды и обратиться в местное учреждение здравоохранения.

Василий ГОНЧАР,
главный ветеринарный врач Кореличского района

 
 
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С 4 октября 2019 года с целью профилактики бешенства в Беларуси проводится оральная иммунизация диких плотоядных животных. Будут применяться приманки
 
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