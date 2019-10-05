Фоторепортаж: В центральном районном доме культуры прошло праздничное мероприятие, посвященное Дню учителя.
Фото Ольги ЧЕРНЯКОВОЙ
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Фоторепортаж: В центральном районном доме культуры прошло праздничное мероприятие, посвященное Дню учителя
05.10.2019 — Новости Общества | Газета Авангард
Источник материала: Газета Авангард
Фоторепортаж: В центральном районном доме культуры прошло праздничное мероприятие, посвященное Дню учителя.
Фото Ольги ЧЕРНЯКОВОЙ
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Фоторепортаж: В центральном районном доме культуры прошло праздничное мероприятие, посвященное Дню учителя
Фоторепортаж: В центральном районном доме культуры прошло праздничное мероприятие, посвященное Дню учителя. ...
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