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Фоторепортаж: В центральном районном доме культуры прошло праздничное мероприятие, посвященное Дню учителя

05.10.2019 — Новости Общества | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Фоторепортаж: В центральном районном доме культуры прошло праздничное мероприятие, посвященное Дню учителя.

Фоторепортаж: В центральном районном доме культуры прошло праздничное мероприятие, посвященное Дню учителя
Фоторепортаж: В центральном районном доме культуры прошло праздничное мероприятие, посвященное Дню учителя
Фоторепортаж: В центральном районном доме культуры прошло праздничное мероприятие, посвященное Дню учителя
Фоторепортаж: В центральном районном доме культуры прошло праздничное мероприятие, посвященное Дню учителя
Фоторепортаж: В центральном районном доме культуры прошло праздничное мероприятие, посвященное Дню учителя
Фоторепортаж: В центральном районном доме культуры прошло праздничное мероприятие, посвященное Дню учителя
Фоторепортаж: В центральном районном доме культуры прошло праздничное мероприятие, посвященное Дню учителя
Фоторепортаж: В центральном районном доме культуры прошло праздничное мероприятие, посвященное Дню учителя
Фоторепортаж: В центральном районном доме культуры прошло праздничное мероприятие, посвященное Дню учителя
Фоторепортаж: В центральном районном доме культуры прошло праздничное мероприятие, посвященное Дню учителя
Фоторепортаж: В центральном районном доме культуры прошло праздничное мероприятие, посвященное Дню учителя
Фоторепортаж: В центральном районном доме культуры прошло праздничное мероприятие, посвященное Дню учителя
Фоторепортаж: В центральном районном доме культуры прошло праздничное мероприятие, посвященное Дню учителя
Фоторепортаж: В центральном районном доме культуры прошло праздничное мероприятие, посвященное Дню учителя
Фоторепортаж: В центральном районном доме культуры прошло праздничное мероприятие, посвященное Дню учителя
Фоторепортаж: В центральном районном доме культуры прошло праздничное мероприятие, посвященное Дню учителя
Фоторепортаж: В центральном районном доме культуры прошло праздничное мероприятие, посвященное Дню учителя
Фоторепортаж: В центральном районном доме культуры прошло праздничное мероприятие, посвященное Дню учителя
Фоторепортаж: В центральном районном доме культуры прошло праздничное мероприятие, посвященное Дню учителя
Фоторепортаж: В центральном районном доме культуры прошло праздничное мероприятие, посвященное Дню учителя

Фото Ольги ЧЕРНЯКОВОЙ

 
 
Ссылка на источник 244
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Фоторепортаж: В центральном районном доме культуры прошло праздничное мероприятие, посвященное Дню учителя. ...
 
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