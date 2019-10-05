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«Если б я был мэром». Студенты Артур и Кирилл придумали, как избавить нас и транспорт от талончиков
06.10.2019 07:00 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Мы продолжаем Витебска? Шутка! TUT.BY просто проводит конкурс с бо-о-ольшим призом">конкурс «Если б я был мэром». Напомним: любой читатель TUT.BY — да-да, и вы тоже — может прислать на него свои идеи по улучшению города и побороться за главный приз — 300 рублей. Студенты Витебского медуниверситета Артур Яковлев и Кирилл Бубелев придумали, как улучшить работу общественного транспорта в Витебске.
— Мы, как и другие жители нашего любимого Витебска, хотим, чтобы наш город стал лучше. И у нас есть несколько идей по улучшению работы общественного транспорта. Причем воплотить их можно прямо здесь и сейчас, — считают молодые люди.
Вместо назойливых талончиков — карточки
Первое, что мы хотим предложить, — это оплата проезда карточками.
Будут существовать карты разных категорий: школьная, льготная, общая и др. Они будут предназначены для всех групп населения и иметь свои особенности. Но возможность покупки талончика у водителя или в киоске необходимо будет оставить на первое время.
Карты можно пополнять различными способами (интернет-банкинг, инфокиоск, терминал).
Чтобы оплатить проезд, достаточно приложить карту к валидатору в автобусе, троллейбусе или трамвае. Можно приложить к ним и бесконтактную карту любого банка.
Нововведение позволит избавиться от назойливых талончиков и карманов, полных мелочи.
Вы спросите: а кондукторам на улицу, что ли, идти? Мы ответим — нет. Их можно перевести на должность ревизоров, и люди не потеряют работу.
За проезд с пересадкой платить, как за одну поездку
На все карты будет распространяться «система пересадок». То есть вы сможете доехать до места назначения с пересадкой на другой автобус- и при этом заплатите как за один проезд.
Практически это будет выглядеть так. Если вам необходимо доехать из точки А в точку Б с пересадками, нужно будет прикладывать карточку к валидаторам при каждой пересадке. И если время в пути после последней отметки билета не превышает максимальную продолжительность поездки (45 минут), то это считается как одна поездка, даже если вы снова просканировали карту в терминале при пересадке на другой вид транспорта.
Следующая идея — убрать расписание транспорта со столбов. Они нередко находятся за 100500 метров от остановки, и часто график движения там неправильный. Взамен нужно установить на остановках стенды с номерами маршрутов — с хорошим, аккуратным дизайном.
Для удобства обозначать зеленым — автобусы, синим — троллейбусы.
Каждой остановке присвоить QR-код
И последнее наше предложение — создать сайт с информацией о маршрутах транспорта и времени его прибытия на каждую остановку.
А на каждой остановке на стенд нужно прикрепить ее индивидуальный QR-код. Каждый сможет просканировать его и узнать, когда прибудет нужный транспорт. И это точно не утопия!
Все эти идеи — просты и вполне готовы для реализации. Если транспортники воплотят их в жизнь, то сэкономят горожанам время и нервы. Мы же готовы принять любую критику и недочеты по нашей работе.
В конце отметим: здорово, что на остановках в Витебске уже начинают появляться
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Нововведение позволит избавиться от назойливых талончиков и карманов, полных мелочи.
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