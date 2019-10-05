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«Если б мы были мэрами». Марк против школьной формы, Глеб за лоукосты, а их мама «топит» за свободный центр

06.10.2019 07:00 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Одного градоначальника Бресту мало, считает брестчанка Катерина, которая прислала на конкурс «Если б я был мэром» коллективное письмо со списком идей для города — от себя и двоих сыновей. Напомним: любой читатель TUT.BY — да-да, и вы тоже — может прислать на конкурс свои идеи по улучшению города и побороться за главный приз — 300 рублей.


Почему мы прислали свои предложения так поздно? Потому что у нас в семье случились дебаты. Каждый представитель — мама, сын старший и сын младший — предложили свои варианты изменений города в лучшую сторону.

Марк против школьной формы, а Глеб за иайдо

Семиклассник Марк во время предвыборных дебатов сообщил, что ему ужасно надоела школьная форма, поэтому, оказавшись в кресле мэра, он первым бы делом ее отменил.

А вот 15-летний Глеб хочет заняться японским фехтованием иайдо, но в Бресте его попросту нет! А трех тренировок по тайскому боксу молодому организму немного не хватает. Конечно, возможно на иайдо нет спроса. но Глеб предлагает на уровне городских властей поддерживать инициативы предпринимателей в области спорта. Для них нужно продумать льготные условия аренды и рекламы. Спорт — это жизнь и здоровье, и чем больше недорогих видов спорта будет в городе, тем реже мы будем обращаться к врачам.

Есть у Глеба и еще одна идея — пустить в Брест авиалоукост типа Ryanair.

Мама Катя и «белорусский Страсбург»

Я же предлагаю сделать Брест белорусским Страсбургом. У нас одинаковая численность населения, но в нашем городе есть одна существенная проблема: центр — это одна сплошная пробка, перемешанная с парковкой. Вам минские знакомые не говорили, что в Брест предпочитают ездить без машины? Потому что слишком много улиц с односторонним движением, причем в каждый приезд появляются новые, а одна из полос обязательно становится парковкой. Мне вот говорили — и не раз.


При чем здесь Страсбург? А там местные власти ограничили въезд личного транспорта в центр города! Жители оставляют свои машины на перехватывающих парковках, чаще подземных, и там пересаживаются на общественный транспорт, который ходит регулярно. У нас для этого тоже есть все возможности: движение можно пустить по бульвару Космонавтов, Машерова, Ленина, Оржоникидзе — а историческую часть города сделать свободной от автомобилей. Знаю, что любители авто за эту идею меня проклянут, но давайте прикинем. Одну перехватывающую парковку можно построить возле Кобринского моста, вторую — в районе Варшавского шоссе, третью в районе железнодорожного вокзала, четвертую — возле Газоаппарата. И оттуда пустить автобусы. Но только так, чтобы они ходили каждые пять минут, а не по расписанию, которое удобно только автопарку.

Что делать, чтобы автомобилисты полюбили перехватывающие парковки? Сделать их бесплатными! А на автобусы ввести дневные [на целый день] талоны по цене разовой поездки. 10 рублей в месяц, потраченные на талоны, легко компенсируют траты на топливо, которое в пробках расходуется гораздо быстрее.

Что делать с теми автомобилистами, которые живут в центре? Тут ничего не попишешь — им придется разрешить доступ в город. Но при условии, что автомобили достаточно новыми, а уровень выхлопных газов не должен превышать нормы. Это уже опыт Германии, где разрешают въезд в города транспорту с «зелеными» наклейками. В крайнем случае, покупайте Теsla!

Дорого? Зато безопасно для вашего же здоровья! Понимаю, что проект еще тот и требует крупных финансовых вливаний… Но окажись я на месте мэра, обязательно бы нашла возможность его реализовать.

Титульное фото: @servis_brest, instagram.com

Конкурс «Если б я был мэром» продолжается. Вы точно знаете, где и чего городу не хватает, а что из него лучше убрать? Придумайте план «руководства городом», опишите все свои идеи и инициативы, помечтайте вволю (можете даже мечтать о бюджетных деньгах на реализацию своих фантастических планов!) — и присылайте его нам. Победитель конкурса «Если б я был мэром» получит от редакции TUT.BY 300 рублей.

Присылайте документ в формате doc или docx (или же видеоролик — как угодно) на электронный адрес: stanislav.korshunov@tutby.com с пометкой «Если б я был мэром».

Подробные правила конкурса смотрите по ссылке.

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Теги: Брест
 
 
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Мама мальчишек Катя хочет сделать Брест белорусским Страсбургом. Как думаете, у нее были бы шансы?
 
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