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«Если б я была мэром». Олеся предлагает… отдать бюджет Гомеля «на растерзание» горожанам

06.10.2019 07:00 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Наш конкурс «Если б я был мэр» продолжается. Напомним: любой читатель TUT.BY — да-да, и вы тоже — может прислать на него свои идеи по улучшению города и побороться за главный приз — 300 рублей. Вот предложение многодетной мамы Олеси Бондаренко — и оно вам точно понравится.


Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Если б я была мэром, то сделала бы прозрачным для нас, жителей Гомеля, городской бюджет. Кроме этого, позволила бы людям самим решать, как этими деньгами распоряжаться.

Во многих развитых странах устраивают местные референдумы — так пусть бы и у нас народ голосовал: нужны ли ему интерактивные елки на каждой площади, шикарные туалеты, новая плитка на Советской, очередной памятник — или же все-таки лучше эти деньги пустить на строительство больниц, школ, на обустройство дворов, на замену старых окон и текущих крыш в детских садах.

Почему не дать людям возможность самим решать, что им нужнее в их родном Гомеле?

Вместо этого наши власти предпочитают, ни с кем не советуясь, бездумно тратить бюджет на «пускание пыли в глаза». Видимо, думают, что за этой «роскошной пылью» никто не рассмотрит наших убогих детских площадок, разбитых автомобильных дорог и вырубленных парков?

Ошибаются!

Любите свой город, хотите его изменить, благоустроить, облагородить, но пока не имеете для этого никаких полномочий? Мы дадим вам возможность в своих мечтах (и наших публикациях) побыть… мэром и даже получить за это зарплату!

Придумайте план «руководства городом», опишите все свои идеи и инициативы и присылайте документ в формате doc или docx на электронный адрес: elena.bychkova@tutby.com с пометкой «Если б я был мэром».

Подробные правила конкурса смотрите по ссылке.

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Теги: Гомель
 
 
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Вот очередное письмо-концепция по улучшению нашего города - от многодетной мамы Олеси Бондаренко. И, кажется, вам понравится то, что она предлагает.
 
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