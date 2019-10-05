«Дети знают: халявы не бывает». Как преподает учительница, у которой в классе четыре стобалльника

Источник материала: Tut.by

Во время вступительной кампании — 2019 четыре одноклассника из тогда еще 11 «Б» гимназии № 3 Гродно получили на ЦТ пять «соток»! Три из них по математике, две — по физике. Один из педагогов, которая помогла мальчишкам достичь максимумов, — Татьяна Напольских, их классный руководитель и учитель математики. Уже месяц парни учатся в разных вузах, а Татьяна Львовна с таким же энтузиазмом продолжает готовить к централизованному тестированию других школьников. В перерывах между уроками педагог рассказала TUT.BY, как круто писать тесты, зачем гимназистам на ее занятиях сидеть по одному и почему учителя и родители должны дружить.



Муж Татьяны Львовны тоже педагог. А еще у нее два сына и трое внуков

С Татьяной Львовной мы встречаемся в гимназии № 3. У педагога только что закончилось два урока математики, но говорить про свой предмет она, кажется, может еще занятий десять.

— Дети и коллеги называют меня энерджайзер, — проводит она в кабинет. — Говорят: в тебе столько энергии, откуда она только берется? Да ниоткуда. Просто я по жизни оптимист. Так легче переносить трудности. Принял к сведению, подумал, какой вывод можно сделать, — и живешь дальше.

Но сейчас не о грустном. Мальчишек, которые этим летом прославили гимназию, зовут Денис Прохоров, Артем Булах, Максим Назаров и Илья Халько. У Максима максимум по физике и математике, у Дениса и Артема — по математике, к Ильи — по физике.

— В нашей гимназии средний балл на ЦТ по математике всегда был самый высокий в Гродненской области, но до прошлого лета «соток» по предмету никто не получал. А тут сразу три! — не скрывает эмоций Татьяна Львовна. — Наши рекордсмены большие молодцы. Сделали мне подарок под занавес карьеры.



Слева направо: Татьяна Напольских, Максим Назаров, Денис Прохоров, Илья Халько, Татьяна Баканова, Артем Булах. К ЦТ по математике все парни-рекордсмены готовились без репетиторов. В физмате в неделю у них было шесть уроков математики плюс два факультатива. Фото с сайта: grsu.by

Летом 2020-го Татьяна Львовна решила уйти на пенсию. Пора, говорит, и честь знать. «Моим первым ученикам уже по 52 года, — улыбается собеседница. — Так что нужно уступать дорогу молодым педагогам».

В гимназии № 3 учитель работает уже 45-й год. Интересных событий за это время накопилось много, но два из них, педагогу особенно запомнились. Случились они этим летом. На календаре был июль, Татьяна Львовна с мужем уехали на дачу — и тут РИКЗ озвучил результаты ЦТ по математике.

— Утром я оставила телефон на веранде и пошла на грядки, — вспоминает она. — Возвращаюсь, звонит мама Максима Назарова: «Татьяна Львовна, я плачу. У нас сто баллов!» Не успела положить трубку, пропущенный от завуча, перенабираю, а она: «У Прохорова „сотка“!» А тут еще Артем Булах сообщает, что и у него максимум. Сложно описать, как счастлива я была. Ведь мои ученики не раз брали за 80−90 баллов, но здесь — сто.

После таких сообщений Татьяне Львовне было уже явно не до огорода. А в день, когда она узнала, что в ее классе еще и две «сотки» на ЦТ по физике, на даче Напольских был объявлен выходной.

— Результаты по физике — это огромная заслуга Татьяны Ивановны Бакановой. Я всегда работаю с ней в параллели. Как только мои дети переходят в 8-й класс, иду к ней: «Танюша, возьми моих школьников». Знаю, ученики, которые у нее занимаются, получают такие знания, что на первом курсе вуза отдыхают.

«У меня правило: я всегда честно говорю родителям про уровень знаний их ребенка»

Про каждого педагога, который много лет работает в школе, ученики и их родители складывают легенды. Еще до того, как в классе Татьяны Львовны появилось пять стобалльников, мамы и папы знали: «К Напольских идут за знаниями», а дети шептались: «Училка она классная, но строгая».



«Дети остались те же, просто мир вокруг них поменялся, — рассуждает педагог. — Раньше они вместе ходили металлом, макулатуру собирать, а теперь каждый в телефоне или компьютере. Нет у них больших общих дел, поэтому и собрать их вместе куда-то сложно. Я не говорю, что это плохо. Это просто по-другому»

— У меня правило: пришел на урок — работай, — рассказывает про свои подходы учитель. — Дети должны знать, ничего не бывает на халяву. Историй про то, что можно просто поставить на ЦТ галки и тебе повезет, не случается.

Татьяна Львовна в такие чудеса не верит. Хороший результат, уверена она, может быть только при систематической работе со стороны педагога и учеников. И у нее эта работа начинается с 5-го класса. Первое в ней — научить детей быстро считать. На это у учителя есть два года.



С 10-го класса ученики Татьяны Львовны ходят на РТ. Это психологическая подготовка. «Важно, чтобы дети поняли: не получается задание, это не конец жизни, — говорит учитель. — Делай следующее. Вдруг мысль потом придет»

— В 7-м классе уже «идут буквы», и цифры уходят на второй план, — объясняет собеседница. — А с 8-го класса я уже начинаю приучать учеников к ЦТ. Иногда во время уроков даю им простые задания из части А, а когда дети справляются, говорю: «Это было из тестов». И они такие: «Ого, и мы сделали!». И у них уже начинается азарт. Теперь на четыре года их главное увлечь.

Тестовых заданий, уверена Татьяна Львовна, бояться не нужно. Нет в них ничего, что не написано в школьных учебниках. Конечно, бывают «хитрые» задания и «фишечки», но тут уже педагог должен показать детям, как с ними справляться.

— Но ведь нельзя учить предмет только ради тестов.

— Учат дети ради знаний, а тесты сдают, чтобы поступить. Не будешь знать, хорошо не сдашь. Тут, как и в математике, все взаимосвязано. Оценки, что мои ученики получают за год, почти всегда совпадают с теми, что у них на ЦТ. Для меня это важно. Во-первых, это честно. Во-вторых, тогда дети, которые учатся хорошо, на тестах чувствуют себя увереннее, а те, кто в школе не старался, не питают особых иллюзий.



Чаще всего Татьяна Львовна работает с физматом. А там в основном одни мальчишки. Сейчас, например, в ее 11-м классе 19 парней и ни одной девочки. «Не сложно?» — интересуемся. «Я уже привыкла», — шутит она

— Кстати, об отметках. Родители часто приходят с претензиями, почему у их гения такая низкая оценка?

— У меня правило: я всегда честно говорю родителям про уровень знаний их ребенка. Ну, а кто им об это расскажет, если не педагог? Иногда, когда у мам и пап возникает недовольство, я беру тетрадку их сына или дочки, и мы просматриваем письменные и домашние работы. Для сравнения могу показать тетрадь отличника. И тогда вопрос: «Почему у нас так мало?», сменяет другой: «А что ребенку делать, чтобы успеваемость стала лучше?»

«Они же знают, что я строгая, поэтому шуметь не рискуют»

Найти общий язык с родителями — одно, объяснить детям, которые не любят математику, зачем им знать этот предмет, — другое. Тут у Татьяны Напольских тоже есть свой подход.



За 45 лет Татьяна Львовна выпустила шесть классов

— Я им говорю, вот будет у вас ребенок, придет он с учебником: «Мам, пап, помоги», а вы не можете, — эмоционально передает этот диалог педагог. — «И что?» — спрашивают они у меня. «Как что, — говорю. — Это же подорванный авторитет родителя».

— И это работает?

— Да! На вечерах встреч мои первые выпускники всегда хвалятся: «Татьяна Львовна, до 9-го класса все задачи детям можем решить».

На этом интересные идеи в работе Татьяны Напольских не заканчиваются. Чтобы заметить второе ее «изобретение», нужно зайти к ней в кабинет. Все столы тут одиночные.

— С опытом я поняла: если у ребенка нет самостоятельности, а у меня есть свободная парта, его нужно отсадить, — рассказывает Татьяна Львовна. — В одиночку на математике ученик работает эффективнее. Вот пример, два школьника сидят вместе. Один из них решил задачу, а второй не смог. И этот второй не будет напрягаться и думать. Зачем? Проще подсмотреть у первого и сделать по аналогии. А это плохо. Если же они сидят на расстоянии, каждый отвечает за себя.

Эту теорию педагог сразу озвучила мужу. Он у нее учитель труда, и они думали-гадали можно ли распилить обычные парты и приделать к ним ножки. Пока супруг прокручивал этот вариант, Татьяна Львовна поделилась идеей с родителями одного из своих классов. Мамам и папам мысль понравилась, и они решили финансово поддержать задумку.

— Эффективность от того, что дети сидят по одному, мы заметили довольно быстро. Оценки у учеников стали максимально честными. И что еще важнее, знания у детей-середнячков заметно подтянулись.

— А на поведение ребят это повлияло?

— На уроках у меня дисциплина. Все, кроме меня, сидят спокойно, — шутит учитель. — Я же на занятии стараюсь не находиться за столом. Материал объясняю стоя и, когда не пишу на доске, «бегаю» у детей по глазам. Так понимаю, кто слушает, а кто нет. Если ученик отвлекся, вызываю отвечать.





— А если ученик шумит, если галдит весь класс?

— Они же знают, что я строгая, поэтому не рискуют, — улыбается собеседница. — Хотя в начале моей карьеры всякое бывало. В таких случаях я ждала, пока дети успокоятся, а потом все, что мы не успевали сделать на уроке, задавала им домой. Раза два получили увеличенную домашнюю — и поведение улучшилось.

— А их мам в школу не вызывали?

— Нет, — улыбается учитель. — Но с родителями своих учеников я всегда на связи. Сейчас легко: есть мобильные, вайбер, а раньше, если замечала, что ученик не в порядке, во время «форточки» бегала к нему домой. А еще я никогда не скрывала от детей: если они что-то утворят, я тут же сделаю звонок другу, то есть их маме или папе. Хотя нет, не сразу. Сразу договорюсь с ребенком: придешь домой, все взрослым расскажешь, а вечером я их наберу. Но в тот же вечер я никому не звоню. Даю ученику время на честность. На завтра уточняю: «Признался?». Если нет, тогда уже сам виноват — и все за него приходится сообщать мне.

— Дети на вас за такое не обижаются?

— Ну и пусть обижаются. Вырастут, поймут. Ведь педагог и родители должны вместе заниматься ребенком.





— Никогда не жалели, что стали учителем, а не, например, экономистом?

— Некоторые идут в педагогику, потому что с детства об этом мечтают. У меня такого не было. Я хорошо знала математику, мама посоветовала: подай документы в пед. Я послушала. Что из этого выйдет, точно не знала. Но уже на втором курсе, когда пришла на практику в класс, заметила: я детям объясняю, а они слушают. Значит им интересно. И все — после этого я поняла: школа — это мое место, и здесь я уже 45 лет.