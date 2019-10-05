Мы славим вас, учителя! Свой профессиональный праздник отмечают учителя

Источник материала: Газета Авангард

Педагоги, о которых пойдет речь, являются безукоризненными примерами в выбранном профессиональном направлении. Доказательства тому: исчитывающийся десятилетиями стаж, а также высокие баллы их учеников на централизованном тестировании.





В каждом из учеников вижу что-то свое. Я готова учить детей и учиться у них», – поделилась учитель истории и обществоведения гимназии г. Буда-Кошелево Наталья Александровна Сивцова. С подрастающим поколением она работает с 1988 года, сначала в детском саду после окончания Могилевского педагогического училища.

– Мне всегда нравилось общаться с детьми, наблюдать за тем, как они взрослеют, растут интеллектуально. А проследить это можно на примере становящихся старше ребят. Поэтому после окончания ГГУ имени Ф. Скорины начала работать в тогдашней школе №2. Кстати, на выбор направления повлияла моя учительница истории Бронислава Павловна Филимонова, – рассказала Наталья Сивцова.

За более чем 30-летний трудовой стаж она никогда не пожалела о сделанном выборе.

– Не представляю свою жизнь без ребят. Когда смотришь в детские глаза и понимаешь, что им можно многое дать, многое объяснить, хочется работать с еще большим энтузиазмом, – подчеркнула Наталья Александровна.





Трудовая жизнь учителя русского языка и литературы гимназии райцентра Татьяны Петровны Парфененко более чем тесно переплетена с родным учреждением образования, ведь, окончив его, она поступила в ГГУ имени Ф. Скорины, а после вернулась в свою школу №2. Здесь уже трудится более 20 лет.

– Моя прабабушка занималась воспитанием детей из деревни, в которой жила. И это несмотря на то, что своих было шестеро. Двоюродные сестры связали свою жизнь со сферой образования. Среди далеких предков, живших в царской России, также были учителя. Поэтому, скорее всего, гены педагога передаются из поколения в поколение, – поделилась Татьяна Парфененко. – Кроме того, у меня всегда перед глазами был пример профессионала как в преподавании, так и воспитании детей. Это Анна Владимировна Мальцева. Помимо вышесказанного, я бы назвала ее образцом женственности. «Я всегда вам помогу» – эту фраза чаще всего можно было услышать из ее уст. Пожалуй, это и мой ориентир.

На вопрос о качествах учителя Татьяна Парфененко ответила: «Учитель должен быть молодым, энергичным, идти в ногу со временем». Впрочем, именно такой и является она сама. И это подтверждают и коллеги, и ученики.

В свое время преподаватель биологии и химии гимназии райцентра Зинаида Михайловна Криштопчик пришла на смену Арнольду Михайловичу Харламову. Сегодня бок о бок с ней трудится ее ученица Инна Андреевна Бука.

Не это ли одна из тех побед, которыми можно гордиться? Хотя много лет назад Зинаида Михайловна мечтала выбрать медицину, но, не набрав нужного количества проходных баллов, пошла на подготовительные курсы в БГУ, куда впоследствии и поступила.

– Свою роль сыграл и случай: увидела, как на кафедре шла подготовка к опыту над животным. Желание быть медиком немного поугасло, – вспоминает педагог.

Можно предположить, что профессиональная судьба уже тогда была предопределена, и не зря. После окончания БГУ ее направили работать в Житковичский район, в 1976 с мужем переехала в Буда-Кошелево. В свое время трудилась в Кошелевской, Заболотской, Струковской школах, довузовской школе райцентра. Уже скоро четверть века, как посвящает жизнь гимназии: из года в год ее ученики занимают высокие баллы на централизованном тестировании.

– Самое главное – это желание учащегося получать знания. Тогда и работать проще. Процесс обучения можно сравнить с маленьким ребенком, который научился ходить, но еще не может самостоятельно залезть на диван или кровать. Для достижения цели малыша достаточно немножко подтолкнуть – и у него все получится, – считает Зинаида Михайловна.

К слову, обе ее дочери пошли по стопам матери. Они учат детей музыке, математике и информатике. Продолжит ли эту линию внучка Аннушка? На этот вопрос Зинаида Михайловна ответила так: «Профессия – это ее выбор, и он должен быть осознанным, взвешенным».





Учитель – непростая профессия. Сколько труда и терпения нужно, чтобы из маленьких непослушных озорников выросли вдумчивые, стремящиеся к своей цели молодые люди. Именно таким педагогом, понимающим детей, любящим их не на словах, а на деле, является учитель Коммунаровской средней школы Ольга Петровна Кашлачева.

Вот уже 38 лет она неустанно дарит частичку своей души детям. Первые ступени в школе начинала медсестрой, но, общаясь с коллегами, буквально влюбилась в профессию учителя и поняла, что педагогика ей гораздо ближе. Поступив на заочное отделение биологического факультета ГГУ имени Ф. Скорины, Ольга Петровна продолжила свой путь в школе воспитателем группы продленного дня, позже, получив диплом о высшем образовании, стала учителем химии, а с 1996 года – завучем по учебной работе.

– Сегодня я по праву горжусь многими своими учениками, которые смогли достичь определенных высот и реализоваться в совершенно разных профессиях. Но самым большим успехом считаю то, что многие из них стали хорошими людьми, – отмечает педагог.

Среди ее выпускников люди разных профессий: учителя, медицинские работники, военные, продавцы и другие. Ее удивительно трепетное отношение к школе, коллективу, своей работе, без которой она не мыслит жизни, яркая индивидуальность, сочетающая в себе высокие педагогические и человеческие качества, позволяют легко повести за собой весь педагогический состав школы и учеников. Ольга Петровна для каждого в трудную минуту найдет утешение, поддержит, вселит уверенность или надежду. Под ее чутким руководством в школе вводятся новые современные методы обучения: создаются агроклассы, призванные “влюбить” учеников в землю. Кроме того, введено обучение в профильных группах. Справедливым признанием командной работы коллектива Коммунаровской средней школы в этом году было завоевание первого места по результатам централизованного тестирования в разрезе района.

Галина ГОРБАЧ

Ирина ШУТОВА

Фото авторов