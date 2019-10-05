|
«Белпочта» приглашает на викторину ко Всемирному дню почты и выиграть памятные сувениры
06.10.2019 — Новости Общества | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Промомероприятие пройдет в некоторых отделениях почтовой связи. Например, в Пинске оно состоится в ОПС-16 по адресу ул. Заслонова, 13 с 11.00 до 13.00.
Сотрудники предприятия подготовили клиентам познавательные вопросы об истории почты и почтовых услугах. Участники викторины, которые правильно ответят на вопросы, получат в подарок сувениры от белорусской почты.
Во время акции специалисты расскажут о новых почтовых услугах.
Всемирный день почты отмечается ежегодно 9 октября. Первоначально праздник был установлен Всемирным почтовым конгрессом в Токио в 1969 году как повод для празднования годовщины создания Всемирного почтового союза в 1874 году. В этом году почтовое сообщество отмечает 145-летие почтового союза.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)