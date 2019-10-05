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«Белпочта» приглашает на викторину ко Всемирному дню почты и выиграть памятные сувениры

06.10.2019 — Новости Общества | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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«Белпочта» приглашает на викторину ко Всемирному дню почты и выиграть памятные сувениры
«Белпочта» проведет 9 октября «Почтовую викторину», посвященную Всемирному дню почты и 145-летию Всемирного почтового союза, сообщает в пресс-служба компании.

Промомероприятие пройдет в некоторых отделениях почтовой связи. Например, в Пинске оно состоится в ОПС-16 по адресу ул. Заслонова, 13 с 11.00 до 13.00.

Сотрудники предприятия подготовили клиентам познавательные вопросы об истории почты и почтовых услугах. Участники викторины, которые правильно ответят на вопросы, получат в подарок сувениры от белорусской почты.

Во время акции специалисты расскажут о новых почтовых услугах.

Всемирный день почты отмечается ежегодно 9 октября. Первоначально праздник был установлен Всемирным почтовым конгрессом в Токио в 1969 году как повод для празднования годовщины создания Всемирного почтового союза в 1874 году. В этом году почтовое сообщество отмечает 145-летие почтового союза.

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