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Пинский ГРОЧС приглашает на службу по контракту

06.10.2019 — Новости Общества | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Пинский ГРОЧС приглашает на службу по контракту
Пинский горрайотдел по чрезвычайным ситуациям приглашает на службу в МЧС по контракту граждан Республики Беларусь до 28 лет на конкурсной основе, способных по своим личным, моральным и деловым качествам, состоянию здоровья и уровню основного образования выполнять задачи, возложенные на органы и подразделения по ЧС Республики Беларусь.

Для водителей с категорией «С» – стаж вождения не менее 1 года.

Прохождение службы осуществляется в основном в трёхсменном режиме работы (сутки на службе, двое – отдых).  Работники  обеспечиваются форменным обмундированием. Имеют право на ежегодный отпуск продолжительностью от 30 до 45 дней, предусмотрены надбавки за выслугу лет.

За справками обращаться по адресу:
г. Пинск, ул. 60 лет Октября, д.7, телефон 8 (0165) 64-11-08.

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