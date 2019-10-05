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Пинский ГРОЧС приглашает на службу по контракту
06.10.2019 — Новости Общества | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Для водителей с категорией «С» – стаж вождения не менее 1 года.
Прохождение службы осуществляется в основном в трёхсменном режиме работы (сутки на службе, двое – отдых). Работники обеспечиваются форменным обмундированием. Имеют право на ежегодный отпуск продолжительностью от 30 до 45 дней, предусмотрены надбавки за выслугу лет.
За справками обращаться по адресу:
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