Как будет перекрыто движение в Могилеве 6 октября из-за марафона

Источник материала: Tut.by

Сегодня, 6 октября, на время проведения «Мебелаин Марафона» будет закрыта для движения часть улиц в центре Могилева, сообщили в горисполкоме. Фактически, будет закрыта вся историческая часть города, а также мост через реку Днепр на проспекте Пушкинском и часть Заднепровья, но не полностью и временно. В основное время проведения марафона будут перекрыты часть улиц и крайние полосы проезжей части.



Маршрут марафона. Фото: mogilevmebelainmarathon.by

С 09.45 до 10.30 с 11.30 до 12.15 перекроют движение транспортных средств по улице Первомайской (от улицы Болдина до проспекта Мира), по проспекту Мира (от улицы Первомайской до улицы Ленинской), по улице Ленинской (от проспекта Мира до улицы Миронова), улице Пионерской (от улицы Миронова до площади Орджоникидзе), улице Миронова (от улицы Первомайской до улицы Ленинской), по бульвару Ленина, по площади Орджоникидзе.

Также с 09.45 до окончания забегов перекроют движение транспортных средств:

— по крайним правым полосам проезжей части в обоих направлениях по улице Челюскинцев (от площади Орджоникидзе до моста через реку Днепр по проспекту Пушкинскому);

— по крайним левым полосам проезжей части в обоих направлениях по проспекту Пушкинскому (от улицы Челюскинцев до улицы Большой Чаусской);

— по улице Архиерейский Вал Конисского, улице Первомайской (от площади Славы до улицы Болдина), улице Большой Гражданской, улице Большой Чаусской (от проспекта Пушкинского до улицы Чигринова), улице Гагарина (от проспекта Пушкинского до местного проезда между домами № 79/1 и № 81А по улице Гагарина);

— ограничат движение транспортных средств с 09.45 до окончания забегов по улице Болдина.