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Житель Дрогичина нашел в фильтре для очистки воды насекомых. ЖКХ объяснило, откуда они там
06.10.2019 09:11 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Житель улицы Железнодорожной в Дрогичине обнаружил в магистральном фильтре для очистки воды, установленном у него дома, насекомых, пишет газета
Откуда в фильтре могли взяться насекомые объяснил директор КУМПП ЖКХ «Дрогичинское ЖКХ» Евгений Трифонов. По словам руководителя предприятия жилищно-коммунального хозяйства района, в июне этого года было произведено хлорирование всей централизованной системы водоснабжения в Дрогичине. Плановая дезинфекция водопроводных сетей проводится несколько раз в год. Однако в городе есть участки сетей, где вода курсирует с меньшей скоростью или вообще застаивается, например, на конечных точках. Там и могут размножаться насекомые. Прежде всего, это можно сказать про строящийся частный сектор в новом микрорайоне.
Директор райкоммунхоза дал распоряжение технологам предприятия проверить показатели качества воды в новом микрорайоне, и если потребуются в той части города снова будет произведено хлорирование.
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Оказалось, что в городе есть участки сетей, где вода курсирует с меньшей скоростью или вообще застаивается. Там и могут размножаться насекомые.
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