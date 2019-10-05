Житель Дрогичина нашел в фильтре для очистки воды насекомых. ЖКХ объяснило, откуда они там

Источник материала: Tut.by

Житель улицы Железнодорожной в Дрогичине обнаружил в магистральном фильтре для очистки воды, установленном у него дома, насекомых, пишет газета Драгiчынскi веснiк .



Фото: www.drogichin.by

Откуда в фильтре могли взяться насекомые объяснил директор КУМПП ЖКХ «Дрогичинское ЖКХ» Евгений Трифонов. По словам руководителя предприятия жилищно-коммунального хозяйства района, в июне этого года было произведено хлорирование всей централизованной системы водоснабжения в Дрогичине. Плановая дезинфекция водопроводных сетей проводится несколько раз в год. Однако в городе есть участки сетей, где вода курсирует с меньшей скоростью или вообще застаивается, например, на конечных точках. Там и могут размножаться насекомые. Прежде всего, это можно сказать про строящийся частный сектор в новом микрорайоне.

Директор райкоммунхоза дал распоряжение технологам предприятия проверить показатели качества воды в новом микрорайоне, и если потребуются в той части города снова будет произведено хлорирование.