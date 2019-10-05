«Приказ об увольнении могут прислать по факсу». «Непраздничное мнение» в День учителя

Источник материала: Tut.by

Традиционно в День учителя принято говорить о достижениях системы образования, славных делах, традициях и всё такое. Обычно в больших залах, среди нарядных людей звучат торжественные слова, ярко и красочно выступают дети и звезды нашей эстрады. Мало кто рискнет в этот праздничный день говорить о проблемах. Да о них и говорено столько… Но вот одна, претендующая на роль системной, остается не очень озвученной. Но от этого не менее влияющей на положение дел в отечественном образовании. Речь о кадровом менеджменте в системе.



Наталья Поспелова. Фото с сайта choice.by

Наталья Поспелова — специалист по семейному неблагополучию и устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 28 лет работала в органах охраны детства Беларуси, из них 12 — в Национальном центре усыновления. Автор более 100 методических и публицистических работ по проблемам социального сиротства и семейного неблагополучия. Одна из основателей республиканского портала по поиску семей для детей-сирот www.dadomu.by и единственного в СНГ ежемесячного издания для замещающих родителей и специалистов органов опеки и попечительства — газеты «Домой!». Референт Белорусского общественного объединения замещающих семей «С надеждой». Профессиональная специализация: альтернативные формы жизнеустройства детей-сирот; споры родителей о воспитании детей; сопровождение семей, желающих принять или уже принявших детей-сирот на воспитание. E-mail автора: nastapos@mail.ru.

К рассуждениям об особенностях кадрового менеджмента в отечественной системе образования подтолкнула рядовая на первый взгляд новость: у наших южных соседей в министерстве образования и науки Украины сменился министр . Сменился и сменился, скажете, ничего особенного, у нас тоже дай Бог, не последний. Тронуло фото, сопровождающее эту новость: новый и прежний министр стоят обнявшись.



Фото: mon.gov.ua

Не скажу, как подруги, но как единомышленницы, как уважающие свой и чужой профессиональный путь руководительницы. Спокойно так, с достоинством позируют дамы, никто из них не доминирует, не чванится.

Глядя на фото даже искушенный в чиновничьих кадровых многоходовках и подковерных играх скажет: прежний министр ушла с чувством выполненного долга, вручив занимаемый пост преемнице. Все уравновешенно, респектабельно, в общем, никаких шараханий и противопоставлений.

Украинская модель смены министра, похоже, является традиционной для всей системы украинского образования. Там принято расставаться и вступать даже в самые неприметные должности с уважением к предшественникам и наилучшими искренними пожеланиями преемникам.

У нас как-то не так, не в таких традициях. У нас министры образования пропадают, но потом где-то по-тихому находятся, обретаются. За 28 лет работы в системе мне пришлось наблюдать 8 смен министров. А такого или похожего фото видеть не приходилось.

Про людей, занимающих сравнительно невысокие, но знаковые должности в системе, в основном можно сказать то же самое: прежний руководитель уходит, повторяя, как спасительную молитву: «Это мое решение , сегодня так надо», новый приходит: «У меня было несколько часов на раздумье».

Все быстро, с пролетарской прямотой, без оглядки на чувства, наработанный опыт, отношения. Оправдан ли такой подход? В стране, где почти что единственный ресурс — люди, по крайней мере расточительно и недальновидно так бездушно тасовать кадровую колоду. Дежурный букет от профсоюза нелепо при этом смотрится.

А есть еще способы «проводить» руководителя учреждения образования: по факсу приказ об увольнении высылают. Сидишь такой, в кабинете, руководишь — и ррраз — из факса вываливается привет от нанимателя, дескать, в твоих услугах больше не нуждаются. И сколько людей после такого вот прощального плевка решают навсегда порвать с системой образования! А ведь в этих людей вложены средства на подготовку и развитие, эти люди впитали лучший отечественный и зарубежный опыт, и совсем не рационально поступать с ними таким большевистским способом: нет человека, нет проблемы. Проблемы как раз и начинаются в учреждениях с уходом этих выпихнутых. Разумеется, проблемы преодолимы. Но на это нужны дополнительные ресурсы, хотя бы временные.

Еще одной особенностью является то, что кадровый менеджмент нашей образовательной системы исключает создание карьерного лифта для тех, кому интересно, кому нравится, и у кого получается работать. Иными словами, будь ты трижды-четырежды специалист, будь ты весь такой компетентный и авторитетный в кругах коллег, и на тебе, по сути, держатся почти все ведущие направления работы учреждения образования, — совсем не факт, что на открывшуюся вакантную должность руководителя (в районе, области, стране) пригласят тебя.

Кроме этого, в системе образования как-то не приветствуется проведение конкурсов на замещение вакансий, и как правило новые руководители нередко сваливаются педколлективам как снег на голову. Иные из назначенцев были ранее настолько далеки от специфики работы того или иного учреждения, что им приходится все начинать с нуля.

И очередной вопрос: может ли система ждать, пока такой новичок отрастит компетенции и наработает хотя бы начальный опыт? Могут ли подождать своего решения насущные задачи? Может быть, именно из-за нелепого и безоглядного кадрового менеджмента так сложно выстраивается диалог руководителей системы образования с общественностью, с инициативными группами родителей, с активистами, которым интересно что-то улучшить в образовании для своих и чужих детей?

Некомпетентный руководитель рассматривает любую, даже самую безобидную инициативу как проблему, а не как возможность для дальнейшего развития системы Любой запрос для неуверенного в себе руководителя — это интервенция, посягательство, дисбаланс. А представьте, какая проблема создается таким назначением внутри учреждения образования: руководитель, выходит, вовсе не ресурсный! Попробуйте с таким начальником обсудить поездку на внеочередные курсы повышения квалификации или участие в международном семинаре? На все аргументы будет один ответ: «Нам это не надо!»

Если в основе карьерного роста не профессионализм, а что-то другое, непонятное, — молодые и амбициозные кадры (а они в системе есть) получают неверные установки. Кабинетные гадания, почему именно этого человека назначили на руководящую должность, выливаются в риторику на тему «его кто-то продвигает». Кадровый лоббизм выхолащивает попытки тех, кто не имеет покровителей, выбиться в люди, нивелирует их усилия в надежде заявить о себе, создает эмоциональный конфликт. Система опять в минусе.

Названные проблемы вкупе с репрессивным стилем управления, пронизавшим практически все ступени системы, отдаляет ее от потребностей сегодняшнего дня и запросов потребителей образовательных услуг. А так вообще — да, достижений много. С праздником, уважаемые педагоги!