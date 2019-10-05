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Голос настоящего учителя

06.10.2019 — Новости Общества | Чырвоны прамень  
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Источник материала: Чырвоны прамень

Конец сентября – начало октября не зря воспевали поэты всех времен. Именно это время золотой осени, прозрачного неба, переливающихся капель росы на дрожащей паутине и последних лепестках увядающих цветов, огненных листьях деревьев заставляет по-особенному прислушаться к шепоту матушки-природы, которая изо всех сил словно старается замедлить время, чтобы люди почувствовали всю красоту окружающего мира и не уставали ею восхищаться.
Среди тех, кому посчастливилось родиться в эту прекрасную пору года, немало удивительных людей – творческих, одаренных и талантливых.
В начале октября отмечается и День учителя – праздник представителей одной из самых благородных профессий.
У героини сегодняшнего повествования и день рождения 25 сентября, и по профессии она – педагог. Так что повод встретиться с новолукомчанкой Ниной Ильиничной Болотиной выдался более чем весомый. Да и дата особенная – 90 лет.

Голос настоящего учителя

Родилась Нина Ильинична в д. Сычёвка Пензенской области, в которой на то время было около двухсот домов, а население насчитывало более двух тысяч человек. В полутора километрах от деревни располагалось бывшее имение князей Оболенских, которые, по рассказам сельчан, очень хорошо относились к крестьянам, позволяли даже их детям обучаться грамоте. «Отец работал полеводом, – вспоминает Нина Ильинична, – мама около трех лет заведовала яслями, затем тоже перешла в колхоз, выращивала сахарную свёклу. Я часто помогала матери в поле. Шло время, семья росла. Наши родители старались, чтобы мы выросли грамотными, знающими людьми. Когда началась война, многие мои одноклассники в школу перестали ходить, но я продолжала. Нас учили стрелять из малокалиберной винтовки, а после уроков мы работали в поле, таскали на носилках снопы. Спать ложились в час-два ночи, а в семь – подъём. Убирали и сахарную свёклу с полей, всего хватало, но не жаловались. Фронт до нас не дошёл, остановился в шестнадцати километрах».
Окончив семилетку в 1945 году, Нина поступила вместе с подружкой в фармацевтический техникум в Пензе, но из-за невозможности снимать жильё вернулась к родителям заканчивать среднее образование.
С теплотой и любовью вспоминает Нина и свою учительницу русского языка и литературы, окончившую в своё время МГУ, Клавдию Петровну Приезжеву. Именно её положительный пример как преподавателя – очень доброй, интересно излагающей материал, имеющей большую личную библиотеку, вдохновил юную выпускницу сделать выбор в пользу русской филологии. Причем Нина Ильинична никогда о нем не жалела.
После десяти классов (средняя школа находилась в десяти километрах от родной деревни, жили в интернате, домой приходили только на выходные) поехала к сестре Марии в Мурманск, где в 1950 году окончила полный курс Мурмонского государственного учительского института по специальности русский язык и литературное чтение. Мария тоже преподавала и научила младшую сестру многим практическим навыкам, пригодившимся ей в жизни неоднократно.
Молодым специалистом была направлена работать в Каневскую семилетнюю школу в Мурманской области, где обучались дети офицеров Северного флота. Там встретила своего будущего мужа, Ивана Георгиевича Болотина, умного, порядочного, интеллигентного человека. В 1951 году молодая семья перебралась в Калужскую область, в г. Мещовск, где Нина работала старшим воспитателем в школе-интернате для глухонемых детей. Для этой работы пришлось освоить язык глухонемых. «На выходные мы, учителя, забирали к себе домой по 3-4 ребенка. Все ребята были очень хорошими, внимательными, очень добрыми. Когда я уезжала, все они очень переживали», – делится Нина Ильинична.
Следующим местом жительства для семьи Болотиных стал г. Березники Пермской области. Отличительной особенностью школ этого города было присвоение каждой из них имени политического или культурного деятеля.

В городе были школы имени Калинина, Гоголя, Чехова, Некрасова, Кирова, Герцена, Маяковского, Гайдара и т. д. Работала Н. И. Болотина сначала в Дедюхинской школе, затем в школе им. А. Гайдара учительницей русского языка и литературы, инспектором ГоРОНО, заведующей РайОНО Ленинского района. Затем была школа им. Н. В. Гоголя, где трудилась завучем 5-11 классов и преподавала родной русский язык.В 1964 году с мужем-энергетиком (Иван Георгиевич окончил в свое время энерготехникум) и детьми переехали в г. Белоозерск (Березовская ГРЭС), затем в 1969 – в строящийся город энергетиков Новолукомль. Дочь Тамара вспоминает, что для нее, вчерашней выпускницы, все было непривычно и чуждо. Всюду сплошная стройка, друзья остались на прежнем месте. Годы и время потребовались для того, чтобы Новолукомль стал родным не только для Тамары Ивановны, но и для ее троих дочерей, внуков. А Нина Ильинична не один десяток лет отдала работе в средней школе №1 г. Новолукомля, работая не только учителем словесности, но первое время и воспитателем группы продлённого дня. Интересный факт – Нина Ильинична в новолукомльской школе около четырнадцати лет вела протоколы педагогических советов и никогда не писала, что называется, «на черновик», все выходило с «первого дубля».

Плодотворная работа Н. И. Болотиной на педагогической ниве отмечена многочисленными наградами, в том числе нагрудным знаком Министерства просвещения РСФСР, Благодарственным письмом к 50-летию образования СССР. Нина Ильинична награждена также значком «Отличник народного просвещения БССР». Но главное – её и сейчас любят и ценят коллеги и бывшие ученики.

Голос настоящего учителя

В день 90-летия пришли поздравить Н. И. Болотину начальник отдела по образованию райисполкома А. В. Дирко, председатель РК профсоюза работников образования и науки Л. В. Петрище, директор средней школы №1 г. Новолукомля Ф. А. Вишневская, учителя Г. И. Овчинникова, Л. В. Кравцова. Пожелания долголетия, крепкого здоровья, благодарность за труд были в этот день адресованы юбилярше. Не забыли педагога и выпускники. Больше четверти класса (в последнем выпуске было 9 девочек, 28 мальчиков) пришли поздравить любимую наставницу с юбилейным днем рождения. Такое отношение дорогого стоит. Только теплые слова в адрес Нины Ильиничны до сих пор звучат от бывших учеников и их родителей. Несмотря на сложность характеров и детей, и взрослых, ни один школьник никогда не вызывался Ниной Ильиничной к администрации, учитывая, что мальчишек в классе было почти три десятка. Педагогический талант, терпение, такт и человеколюбие – в первую очередь… Это, наверное, главные качества из всех составляющих профессию педагога. Поэтому в педагогике, как ни в какой другой профессии, не должно быть случайных людей.
Продолжение родителей – дети. Педагогическая династия продолжается в детях и внуках. Есть последователи и среди учеников.
С теплотой и нежностью вспоминает Нина Ильинична прошлое, рассказывает о прошедших годах с такой любовью, что слушаешь и, невольно попадая под гипноз приятного, бархатного тембра голоса настоящего учителя с большой буквы, сожалеешь, что не попал в счастливое число его учеников…
С Днем учителя, Нина Ильинична, и с юбилеем!

 
 
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Конец сентября – начало октября не зря воспевали поэты всех времен. Именно это время золотой осени, прозрачного неба, переливающихся капель
 
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