Голос настоящего учителя

Источник материала: Чырвоны прамень

Конец сентября – начало октября не зря воспевали поэты всех времен. Именно это время золотой осени, прозрачного неба, переливающихся капель росы на дрожащей паутине и последних лепестках увядающих цветов, огненных листьях деревьев заставляет по-особенному прислушаться к шепоту матушки-природы, которая изо всех сил словно старается замедлить время, чтобы люди почувствовали всю красоту окружающего мира и не уставали ею восхищаться.

Среди тех, кому посчастливилось родиться в эту прекрасную пору года, немало удивительных людей – творческих, одаренных и талантливых.

В начале октября отмечается и День учителя – праздник представителей одной из самых благородных профессий.

У героини сегодняшнего повествования и день рождения 25 сентября, и по профессии она – педагог. Так что повод встретиться с новолукомчанкой Ниной Ильиничной Болотиной выдался более чем весомый. Да и дата особенная – 90 лет.





Родилась Нина Ильинична в д. Сычёвка Пензенской области, в которой на то время было около двухсот домов, а население насчитывало более двух тысяч человек. В полутора километрах от деревни располагалось бывшее имение князей Оболенских, которые, по рассказам сельчан, очень хорошо относились к крестьянам, позволяли даже их детям обучаться грамоте. «Отец работал полеводом, – вспоминает Нина Ильинична, – мама около трех лет заведовала яслями, затем тоже перешла в колхоз, выращивала сахарную свёклу. Я часто помогала матери в поле. Шло время, семья росла. Наши родители старались, чтобы мы выросли грамотными, знающими людьми. Когда началась война, многие мои одноклассники в школу перестали ходить, но я продолжала. Нас учили стрелять из малокалиберной винтовки, а после уроков мы работали в поле, таскали на носилках снопы. Спать ложились в час-два ночи, а в семь – подъём. Убирали и сахарную свёклу с полей, всего хватало, но не жаловались. Фронт до нас не дошёл, остановился в шестнадцати километрах».

Окончив семилетку в 1945 году, Нина поступила вместе с подружкой в фармацевтический техникум в Пензе, но из-за невозможности снимать жильё вернулась к родителям заканчивать среднее образование.

С теплотой и любовью вспоминает Нина и свою учительницу русского языка и литературы, окончившую в своё время МГУ, Клавдию Петровну Приезжеву. Именно её положительный пример как преподавателя – очень доброй, интересно излагающей материал, имеющей большую личную библиотеку, вдохновил юную выпускницу сделать выбор в пользу русской филологии. Причем Нина Ильинична никогда о нем не жалела.

После десяти классов (средняя школа находилась в десяти километрах от родной деревни, жили в интернате, домой приходили только на выходные) поехала к сестре Марии в Мурманск, где в 1950 году окончила полный курс Мурмонского государственного учительского института по специальности русский язык и литературное чтение. Мария тоже преподавала и научила младшую сестру многим практическим навыкам, пригодившимся ей в жизни неоднократно.

Молодым специалистом была направлена работать в Каневскую семилетнюю школу в Мурманской области, где обучались дети офицеров Северного флота. Там встретила своего будущего мужа, Ивана Георгиевича Болотина, умного, порядочного, интеллигентного человека. В 1951 году молодая семья перебралась в Калужскую область, в г. Мещовск, где Нина работала старшим воспитателем в школе-интернате для глухонемых детей. Для этой работы пришлось освоить язык глухонемых. «На выходные мы, учителя, забирали к себе домой по 3-4 ребенка. Все ребята были очень хорошими, внимательными, очень добрыми. Когда я уезжала, все они очень переживали», – делится Нина Ильинична.

Следующим местом жительства для семьи Болотиных стал г. Березники Пермской области. Отличительной особенностью школ этого города было присвоение каждой из них имени политического или культурного деятеля.

В городе были школы имени Калинина, Гоголя, Чехова, Некрасова, Кирова, Герцена, Маяковского, Гайдара и т. д. Работала Н. И. Болотина сначала в Дедюхинской школе, затем в школе им. А. Гайдара учительницей русского языка и литературы, инспектором ГоРОНО, заведующей РайОНО Ленинского района. Затем была школа им. Н. В. Гоголя, где трудилась завучем 5-11 классов и преподавала родной русский язык.В 1964 году с мужем-энергетиком (Иван Георгиевич окончил в свое время энерготехникум) и детьми переехали в г. Белоозерск (Березовская ГРЭС), затем в 1969 – в строящийся город энергетиков Новолукомль. Дочь Тамара вспоминает, что для нее, вчерашней выпускницы, все было непривычно и чуждо. Всюду сплошная стройка, друзья остались на прежнем месте. Годы и время потребовались для того, чтобы Новолукомль стал родным не только для Тамары Ивановны, но и для ее троих дочерей, внуков. А Нина Ильинична не один десяток лет отдала работе в средней школе №1 г. Новолукомля, работая не только учителем словесности, но первое время и воспитателем группы продлённого дня. Интересный факт – Нина Ильинична в новолукомльской школе около четырнадцати лет вела протоколы педагогических советов и никогда не писала, что называется, «на черновик», все выходило с «первого дубля».

Плодотворная работа Н. И. Болотиной на педагогической ниве отмечена многочисленными наградами, в том числе нагрудным знаком Министерства просвещения РСФСР, Благодарственным письмом к 50-летию образования СССР. Нина Ильинична награждена также значком «Отличник народного просвещения БССР». Но главное – её и сейчас любят и ценят коллеги и бывшие ученики.



