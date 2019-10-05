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«Догонялки в моей жизни тоже были!» История 18-летней Юли в коляске

06.10.2019 13:10 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Вы помните свои 18? Формально взрослая жизнь только-только начинается. Большинство из нас в этом возрасте ходят в университет, заводят отношения, конфликтуют с родителями и делают уйму вещей, свойственных возрасту. В нашем новом проекте «Быть восемнадцатилетним» мы расскажем истории молодых белорусов, жизнь которых немного отличается от картинки выше. Наша первая героиня — Юля. Она учится в университете, мечтает получить права и найти парня, не может жить без мамы. А еще Юля не может одна выйти из дома и передвигается по городу на коляске. Это ее история.

 
 
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Юля волонтерит в центре для инвалидов, учится на психолога и очень хочет водить машину.
 
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