«Догонялки в моей жизни тоже были!» История 18-летней Юли в коляске

Источник материала: Tut.by

Вы помните свои 18? Формально взрослая жизнь только-только начинается. Большинство из нас в этом возрасте ходят в университет, заводят отношения, конфликтуют с родителями и делают уйму вещей, свойственных возрасту. В нашем новом проекте « Быть восемнадцатилетним » мы расскажем истории молодых белорусов, жизнь которых немного отличается от картинки выше. Наша первая героиня — Юля. Она учится в университете, мечтает получить права и найти парня, не может жить без мамы. А еще Юля не может одна выйти из дома и передвигается по городу на коляске. Это ее история.