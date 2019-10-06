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Сельское хозяйство выбирают те, кто умеет работать

06.10.2019 — Новости Общества | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Продолжая рассказывать о людях, которые своим добросовестным трудом вносят вклад в развитие и процветание Будакошелевщины, мы побывали в филиале «Морозовичи-Агро» ОАО «Гомельский химический завод», где встретились с теми, кто предан родной земле и не представляет свою жизнь без работы в сельскохозяйственной отрасли.

Сельское хозяйство выбирают те, кто умеет работать

Об Алексее Кухаренко уже не раз рассказывали на страницах районки, как об одном из лучших водителей сельхозпредприятия, который во время уборочной на автомобиле МАЗ-555-51А перевез более 1000 тонн зерна. И хотя уборка зерновых для него уже позади, это не повод расслабляться, а самое время принять активное участие в кормозаготовке.

– Нынешняя жатва для меня прошла в штатном режиме, – делится Алексей Леонидович. – Стараюсь не опускать когда-то заданную планку и ежегодно перешагиваю тысячный рубеж. В этом году я перевез 1700 тонн зерна. Сейчас в хозяйстве наращиваются темпы по заготовке кукурузы на силос, и в этом ответственном деле водители – не последнее звено. Ведь от того, насколько оперативно и слаженно мы сработаем, зависит обеспеченность кормами крупного рогатого скота зимой.

Алексей признается, что к автомобилям и машинам он всегда проявлял особый интерес. Отучившись на строителя, по специальности не работал. После службы в армии, где, к слову, был водителем, вернулся в Морозовичи и устроился в местное хозяйство. И уже 25 лет он сидит за баранкой грузовой машины. И так изо дня в день, наматывая не один десяток километров, мужчина со всей ответственностью выполняет свою работу.

Сельское хозяйство выбирают те, кто умеет работать

В отрасли животноводства Надежда Бакановская работает без малого три года, но за это время успела заявить о себе, как исполнительный работник. Лучшим подтверждением этому являются не только хорошие показатели по привесам, но и положительные отзывы руководства и коллег.

Пожалуй, не ошибусь, если скажу, что в сельском хозяйстве случайных людей практически не бывает. Этот нелегкий труд выбирают те, кто умеет работать не покладая рук. А животновод 4-го разряда Надежда Бакановская как раз и относится к их числу.

– Вся моя жизнь связана с Морозовичами, здесь я родилась и выросла, здесь живет моя семья, – рассказывает женщина. – С детства видела себя швеей. Сначала шила наряды для кукол, а в старших классах и для себя. Увлеклась рукоделием, вязать крючком, кстати, меня научил отец, а спицы я освоила уже самостоятельно. Поэтому после окончания школы с выбором профессии определилась быстро и поступила в Гомельское училище №230 на специальность «швея-портной». По профессии отработала два года на комбинате бытового обслуживания в г. Буда-Кошелево, потом около пяти лет была художественным руководителем в Морозовичском сельском доме культуры. В моей жизни настал такой момент, когда нужно было что-то менять. К тому же подрастали и дети, требовавшие не только внимания к себе, но и больших затрат. Вот и решила я устроиться в местное хозяйство, благо, хорошие рабочие руки нужны всегда. Работы с животными никогда не боялась, ведь к этому приучена с детства. Всегда помогала маме на ферме управляться с коровами, а летом еще и подрабатывала.

Первое время женщина трудилась подменной рабочей на МТФ «Папоротное», а потом ее поставили на группу телок воспроизводства. Сейчас она отвечает за 302 головы крупного рогатого скота. Рабочий день у животновода начинается с 7 утра. О своих подопечных заботится со всей ответственностью, делает все, чтобы они были напоены и накормлены, содержались в чистоте. В ее обязанности входит и выявление телок воспроизводства, приходящих в охоту, оказание помощи технику-осеменатору при искусственном осеменении. Одним словом, с утра и до вечера она находится рядом с животными, которым дарит свою заботу, а они, в свою очередь, радуют ее хорошими привесами.

Несмотря на большую загруженность, Надежда успевает справляться с домашними хлопотами, присмотреть за хозяйством и, конечно же, уделить внимание своим родным. Дома ее с нетерпением ждут любящий муж, который тоже работает на МТФ «Папоротное», четверо детей и свекровь. И всех она окружает вниманием и заботой.
– Я ни разу не пожалела, что пришла в сельское хозяйство. Считаю: не важно, где, и кем ты работаешь, важно – как относишься и выполняешь свои обязанности. Если любишь свою работу, то и все получается, – уверена Надежда Бакановская.

Ольга ЧЕРНЯКОВА
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Продолжая рассказывать о людях, которые своим добросовестным трудом вносят вклад в развитие и процветание Будакошелевщины, мы побывали в филиале...
 
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