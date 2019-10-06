Сельское хозяйство выбирают те, кто умеет работать

Источник материала: Газета Авангард

Продолжая рассказывать о людях, которые своим добросовестным трудом вносят вклад в развитие и процветание Будакошелевщины, мы побывали в филиале «Морозовичи-Агро» ОАО «Гомельский химический завод», где встретились с теми, кто предан родной земле и не представляет свою жизнь без работы в сельскохозяйственной отрасли.





Об Алексее Кухаренко уже не раз рассказывали на страницах районки, как об одном из лучших водителей сельхозпредприятия, который во время уборочной на автомобиле МАЗ-555-51А перевез более 1000 тонн зерна. И хотя уборка зерновых для него уже позади, это не повод расслабляться, а самое время принять активное участие в кормозаготовке.

– Нынешняя жатва для меня прошла в штатном режиме, – делится Алексей Леонидович. – Стараюсь не опускать когда-то заданную планку и ежегодно перешагиваю тысячный рубеж. В этом году я перевез 1700 тонн зерна. Сейчас в хозяйстве наращиваются темпы по заготовке кукурузы на силос, и в этом ответственном деле водители – не последнее звено. Ведь от того, насколько оперативно и слаженно мы сработаем, зависит обеспеченность кормами крупного рогатого скота зимой.

Алексей признается, что к автомобилям и машинам он всегда проявлял особый интерес. Отучившись на строителя, по специальности не работал. После службы в армии, где, к слову, был водителем, вернулся в Морозовичи и устроился в местное хозяйство. И уже 25 лет он сидит за баранкой грузовой машины. И так изо дня в день, наматывая не один десяток километров, мужчина со всей ответственностью выполняет свою работу.





В отрасли животноводства Надежда Бакановская работает без малого три года, но за это время успела заявить о себе, как исполнительный работник. Лучшим подтверждением этому являются не только хорошие показатели по привесам, но и положительные отзывы руководства и коллег.

Пожалуй, не ошибусь, если скажу, что в сельском хозяйстве случайных людей практически не бывает. Этот нелегкий труд выбирают те, кто умеет работать не покладая рук. А животновод 4-го разряда Надежда Бакановская как раз и относится к их числу.

– Вся моя жизнь связана с Морозовичами, здесь я родилась и выросла, здесь живет моя семья, – рассказывает женщина. – С детства видела себя швеей. Сначала шила наряды для кукол, а в старших классах и для себя. Увлеклась рукоделием, вязать крючком, кстати, меня научил отец, а спицы я освоила уже самостоятельно. Поэтому после окончания школы с выбором профессии определилась быстро и поступила в Гомельское училище №230 на специальность «швея-портной». По профессии отработала два года на комбинате бытового обслуживания в г. Буда-Кошелево, потом около пяти лет была художественным руководителем в Морозовичском сельском доме культуры. В моей жизни настал такой момент, когда нужно было что-то менять. К тому же подрастали и дети, требовавшие не только внимания к себе, но и больших затрат. Вот и решила я устроиться в местное хозяйство, благо, хорошие рабочие руки нужны всегда. Работы с животными никогда не боялась, ведь к этому приучена с детства. Всегда помогала маме на ферме управляться с коровами, а летом еще и подрабатывала.

Первое время женщина трудилась подменной рабочей на МТФ «Папоротное», а потом ее поставили на группу телок воспроизводства. Сейчас она отвечает за 302 головы крупного рогатого скота. Рабочий день у животновода начинается с 7 утра. О своих подопечных заботится со всей ответственностью, делает все, чтобы они были напоены и накормлены, содержались в чистоте. В ее обязанности входит и выявление телок воспроизводства, приходящих в охоту, оказание помощи технику-осеменатору при искусственном осеменении. Одним словом, с утра и до вечера она находится рядом с животными, которым дарит свою заботу, а они, в свою очередь, радуют ее хорошими привесами.

Несмотря на большую загруженность, Надежда успевает справляться с домашними хлопотами, присмотреть за хозяйством и, конечно же, уделить внимание своим родным. Дома ее с нетерпением ждут любящий муж, который тоже работает на МТФ «Папоротное», четверо детей и свекровь. И всех она окружает вниманием и заботой.

– Я ни разу не пожалела, что пришла в сельское хозяйство. Считаю: не важно, где, и кем ты работаешь, важно – как относишься и выполняешь свои обязанности. Если любишь свою работу, то и все получается, – уверена Надежда Бакановская.

Ольга ЧЕРНЯКОВА

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