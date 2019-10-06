Нужен ли школьнику мобильный телефон?

Источник материала: Газета Авангард

В последнее время в обществе все чаще возникают споры о том, нужен ли детям в школе телефон. Одни считают современные средства связи благом, другие, наоборот, выступают против их использования, так как они только вредят учебному процессу. «Авангард» узнал мнение жителей райцентра по этому вопросу.





Елена КОРОТЧИКОВА, учитель химии и биологии средней школы №1 г. Буда-Кошелево:

– В школе работаю уже семь лет и за это время убедилась, что телефоны и гаджеты только мешают учащимся постигать знания. Во-первых, они постоянно отвлекаются на звонки или сообщения, а значит не могут сосредоточиться на предмете. Во-вторых, из-за «зависания» в телефонах у большинства детей наблюдаются проблемы со зрением, а в-третьих, что на мой взгляд немаловажно, из-за доступности любой информации они практически разучились думать и самостоятельно находить пути решения поставленных задач. Тот же самый пример им проще посчитать на калькуляторе, который есть в телефоне, нежели самим «пошевелить» мозгами. Если возникает необходимость связаться с родителями, у каждого классного руководителя и администрации школы есть их контакты.





Яна САЯНКОВА, мама в декретном отпуске:

– Как любой родитель, я хочу знать, где находится мой ребенок и чем он занимается, поэтому считаю, что в школе телефон незаменим. В современном мире без гаджетов уже не обойтись. Другое дело, когда дети без них не представляют свою жизнь, не знают, чем себя занять, полностью погружаясь в виртуальный мир. Это одновременно и проблема взрослых, которые не уделяют достаточного внимания своим чадам. Конечно, на уроках телефонами пользоваться неприемлемо, для решения примеров и задач есть калькуляторы, всю нужную информацию дает учитель, надо только не лениться и внимательно его слушать. В школах должны быть четкие правила по использованию телефонов, тогда и проблема не будет стоять так остро.





Владислав КЕЙСТ, учащийся 10 класса средней школы №1 райцентра:

– Телефон необходим, прежде всего, для связи с родителями. Только общаться с ними нужно на перемене, а не на уроках. В прошлом году у нас в каждом кабинете появились специальные ячейки для хранения телефонов, куда на время урока можно положить свой смартфон или, как вариант, оставить его в рюкзаке, при этом не забыв отключить в нем звук. Это очень удобно как для учеников, так и для учителей, которым не приходится делать нам замечания и срывать урок. Не скрою, телефон – вещь необходимая, он значительно упрощает жизнь. Можно формулу и конспект сфотографировать, если что-то пропустил, да и решение подсмотреть. Проблема вовсе не в телефонах, а в отсутствии должного воспитания у детей.

Ольга МАРЦЕЛЕВА, фото автора