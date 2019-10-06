Ночные заморозки и снег. Синоптики объявили на понедельник желтый уровень опасности

Источник материала: Tut.by

На понедельник, 7 октября, в Беларуси объявили желтый уровень опасности. Прогнозируются ночные заморозки и мокрый снег, сообщает Белгидромет. Ветер западный, 2−7 м/с.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В Минске ночью не прогнозируются осадки, их вероятность — 5−10%, температура воздуха составит от -2°C до 0 °C. Утром и днем в столице ожидается кратковременные осадки — мокрый снег, дождь, их вероятность — 70−80%. Температура воздуха днем ожидается от +4°C до +6°C.

В Бресте также будет без существенных осадков (вероятность 5−10%). Температура воздуха ночью ожидается от -2°C до 0 °C, днем — от +6°C до +8°C.

В Витебске ночью будет без существенных осадков, а утром и днем прогнозируются кратковременные осадки — мокрый снег, дождь, их вероятность — 70−80%. Температура воздуха ночью будет от -2°C до 0 °C, днем — от +4°C до +6°C.

В Гомеле ночью будет без существенных осадков, а утром и днем — местами по городу небольшие кратковременные дождь и мокрый снег, их вероятность составляет 60−70%.Температура воздуха ночью составит от 0 °C до -2°C, а днем — от +5°C до +7°C.

В Гродно осадки не прогнозируются. Ночью будет -1°C.-3°C, а днем — от +6°C до +8°C.

В Могилеве ночью ожидается погода без существенных осадков (вероятность осадков 5−10%), утром и днем — кратковременные мокрый снег и дождь (вероятность 70−80%). Температура воздуха ночью ожидается от -2°C до 0 °C, днем — от +6°C до +8°C.