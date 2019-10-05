Источник материала: Полымя





Холодная с ночными заморозками погода сохранится в Беларуси 7-8 октября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В ближайшие сутки, 7 октября, будет облачно с прояснениями. Ночью местами, днем на большей части территории пройдут кратковременные осадки: ожидаются мокрый снег, дождь. Ветер северо-западный, западный слабый.

Ночью на большей части территории прогнозируются заморозки от 0 до минус 5 градусов, местами будет до 1-3 градусов выше нуля. Днем температура воздуха составит плюс 3-8 градусов.