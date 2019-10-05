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Массовый, «зеленый» и командный. Как в Могилеве прошел второй «Мебелаин марафон»

06.10.2019 16:35 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Более 5,5 тысяч человек пробежали сегодня, 6 октября, дистанции «Мебелаин марафона» в Могилеве. Кто бежал? Да все: спортсмены, школьники и студенты, чиновники и директора предприятий, дети, семьи, артисты, офисные работники. А победители марафонской дистанции в 42 км получили по 2,5 тысячи рублей. И мы знаем их имена!

Первый «Мебелаин марафон» прошел в 2017 году — спустя 30 лет после чемпионата СССР по марафону, который проходил в Могилеве в 1987 году. Тогда и участников было меньше — чуть более 3 тысяч человек, — и вариантов дистанций тоже.






В этом же году второй по счету «Мебелаин марафон» прошел под многозначным девизом «Второе дыхание» и получил свои фишки. Во-первых, это детские старты на 100, 200 и 300 метров. А во-вторых, это «Марафон на четверых» — когда марафонскую дистанцию поделили на 4 участника и они пробежали ее в формате эстафеты практически поровну. Такого варианта марафона, говорят организаторы, в Беларуси больше нет.

«Марафон на четверых» пробежал и генеральный директор ИООО «Мебелаин» - компании-организатора мероприятия — Тимофей Кузьминич. Он одолел ее первую часть длиной 13 км за 58 минут. Говорит, результатом доволен, но к лучшему все равно будет стремиться. При этом эмоции испытал непередаваемые.

— Задача кожнага сёння — атрымаць задавальненне ад гэтага свята, атрымаць асалоду, адчуць шчасце, — обратился со сцены перед первым стартом к участникам и гостям праздника Тимофей Кузьминич. — Якія складнікі гэтага шчасця? Сям’я, якая сёння за намі: гэта нашыя дзеці, гэта нашая каманда. Другі складнік — гэта прыгожае наваколле, насалоджвайцеся ім. І каб яно стала яшчэ прыгажэйшым, мы з маёй цудоўнай камандай пасадзім столькі ж дрэваў, колькі ўдзельнікаў прабягуць марафон.







Эко-составляющая — один из смыслов лозунга «Второе дыхание». Еще одна трактовка — это мероприятие, которое развивает город и его жителей, дает ему новый импульс.

Марафон, продолжил Тимофей Кузьминич, повышает культуру массовых мероприятий, развивает горожан. Психология человека, который пробегает 1 км, меняется, объяснил он. Потом хочется пробежать четыре, десять и более километров. И когда человек их одолевает, он ощущает уверенность в себе, уверенность в том, что может больше.

Позже генеральный директор ИООО «Мебелаин» рассказал журналистам, что у концерна SBA, который является организатором и главным спонсором марафона, есть предприятия в литовских городах с населением 18−20 тысяч человек. И если уж в таких небольших населенных пунктах проводят марафоны, то у 380-тысячного Могилева точно должен быть свой.

— І гэта вельмі цудоўна, калі мы клапоцімся пра здароўе людзей, пра тое, каб у нашым горадзе было крутое масавае свята, якое прыносіла б цудоўныя эмоцыі. Сюда прыйшлі людзі мэтанакіраваныя, яны прыйшлі і атрымалі асалоду, задавальненне.








Могилевчанка Тамара Ермакова пробежала 10-километровую дистанцию за 44 минуты 46 секунд и результатом очень довольна — это пока личный рекорд. Женщина всю жизнь была в спорте: сначала — художественная гимнастика, потом — легкая атлетика и училище олимпийского резерва, работа учителем физкультуры. Был и 15-летний перерыв в спорте — Тамара посвятила это время детям, семье. А с декабря 2018-го года женщина активно бегает. Каждые выходные — соревновательная дистанция или серьезная тренировка.

— Суставы начали болеть — и я начала бегать. Вернулся в жизнь спорт — ушли болячки, я серьезно! Не зря говорят, что спорт укрепляет здоровья.

На каждый забег — а они были в Минске, Орше, Копыле, Раубичах, Ратомке — Тамара Ермакова придумывает и надевает новый забавный костюм. Но на могилевском марафоне от традиции отошла — решила, что брендированной майки марафона со львом достаточно.

— Бег так бодрит! Настроение — просто вау! — улыбается женщина.


Говорит, что бегать очень просто: нужно просто надеть кроссовки и выйти за порог. По словам Тамары, для участия в марафоне нужно бегать по пересеченной местности — беговая дорожка в зале не подойдет. А вот «тягать железо» обязательно — для тонуса мышц.

К слову, в следующие выходные ищите Тамару в толпе участников кросса «Бегу за маму» в Минске.

Победителями марафонской дистанции стали Богдан Семенович из города Кившовата (Украина), который пробежал 42 км за 2 часа 24 минуты 54,28 секунды, и известная белорусская спортсменка Марина Доманцевич из Новополоцка. Мастер спорта международного класса, чемпионка Европы, участница Олимпийских игр и супермарафонов пробежала маршрут примерно за 2 часа 45 минут 30 секунд.


Справа — победитель марафонской дистанции «Мебелаин марафона» Богдан Семенович. Слева — его земляк из украинской Сумы, пришедший на финиш шестым, Евгений Глыба.

— Я бежала в свое удовольствие — будто длительную тренировочку сделала, — улыбалась сразу после финиша Марина. И даже дыхание не сбилось! — 42 км — это моя самая любимая дистанция.

Спортсменка говорит, что бегать полезно. Главное — любить это и слушать организм.


Победительница марафонской дистанции «Мебелаин марафона» в Могилеве известная белорусская легкоатлетка Марина Доманцевич из Новополоцка.

Все участники марафона получили памятные медали. Тем, кто не заявился даже на самый короткий маршрут в 4 км, явно было не по себе среди такого числа медалистов на площади Славы. Что ж, самое время вас обрадовать, друзья: впереди — два года, чтобы подготовиться к могилевскому «Мебелаин марафону-2021» и сделать всех. На старт!

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Теги: Минск, Могилев
 
 
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А победители марафонской дистанции в 42 км получили по 2,5 тысячи рублей. И мы знаем их имена!
 
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