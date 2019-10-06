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На одного учителя - 9 человек. В Беларуси растет число учеников, а педагогов - сокращается

06.10.2019 17:00 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Беларуси продолжает сокращаться число учителей, а учеников — расти. На начало 2018/2019 учебного года насчитывалось 112,5 тысячи учителей. За последние 8 лет из число сократилось на 20,6 тысячи. При этом учеников становится больше. Сегодня в Беларуси отмечают День учителя. TUT.BY собрал интересные факты об образовании в нашей стране.


Фото: Александр Чугуев, TUT.BY

Как изменилось число учителей и учеников?

В учреждениях общего среднего образования на начало 2018/2019 учебного года работало 112,5 тысячи учителей. Из них в городах и поселках работает 77,6 тысячи, в деревнях — 34,9 тысячи. За год число учителей сократилось на 2,4 тысячи. В плюсе по педагогам оказалась только Гомельская область. Если же сравнивать с 2010/2011 учебным годом, то учителей стало на 20,6 тысячи меньше.

 

В среднем на одного учителя на начало 2018/2019 учебного года приходилось 9 учеников. Годом ранее — 8,7 ученика, а двумя — 7,2. В городских школах в прошлом учебном годе этот показатель составлял 11, а в сельских — 5, сообщает Белстат. Этот показатель отличается по регионам. В Могилевской области — 8,7, Минской и Витебской — 8,1, Гродненской — 8,3, Гомельской — 8,6, Брестской — 8,8.

Если смотреть статистику в разрезе городов и районов, то лучше всего этот показатель в Витебском и Зельвенском районах — 4,2 и 4,6 соответственно, а хуже всего — в Минске, Жодино, Бобруйске — по 12,1.

При этом число школьников в Беларуси растет. На начало прошлого учебного года насчитывалось 1 миллион 10,4 тысячи учеников. Их число увеличилось во всех регионах.

Численность учеников растет с 2013/2014 учебного года, тогда их было 930,6 тысячи.

 

Гендерный дисбаланс

По статистике, почти 94% руководителей школ и учителей получили высшее образование.

При этом женщин в образовании занято заметно больше, чем мужчин. Среди учителей и руководителей школ больше 86% составляют женщины. К примеру, среди учителей русского языка и литературы мужчины составляют только 2%, а среди физруков — почти 64%.

Сколько денег у белорусов уходит из семейного бюджет на образование?

По данным выборочного обследования семей по уровню жизни, в 2018 году среднестатистическая белорусская семья тратила на образование 1,6% бюджета (годом ранее — 1,5%). При этом в городе этот показатель составляет 1,9%, а в деревнях — 0,9%.

Больше всего денег на образовательные услуги уходит у семей, в которых воспитается двое и больше детей.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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В Беларуси сегодня отмечают День учителя. TUT.BY собрал интересные факты об образовании в нашей стране.
 
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