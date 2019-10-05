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У лицея БГУ - новый директор. Им стал учитель физики, который работает в лицее 18 лет
06.10.2019 20:41 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
У Лицея БГУ появился новый директор. Им стал Игорь Варакса — выпускник, учитель физики и уже бывший замдиректора лицея, работавший на этой должности с 2004 года. Приказ о назначении ректор БГУ Андрей Король подписал накануне Дня учителя,
Игорь Варакса закончил лицей БГУ в 1995-м. Во время учебы в 11-м классе он стал призером Международной олимпиады по физике в Австралии и Международного турнира юных физиков в Польше.
После этого поступил на физический факультет Белорусского государственного университета, который с отличием окончил в 2000-м. Спустя год Игорь Варакса пришел в лицей в качестве учителя, в 2004-м, когда ему было 26 лет, стал заместителем директора по учебной работе.
Параллельно он занимался наукой, учился в аспирантуре. В 2006-м году защитил диссертацию по специльности «Лазерная физика» и стал кандидатом физико-математических наук.
В лицее Игорь Варакса преподавал физику и астрономию.
Напомнил, что 16 августа Макар Шнип объявил о том, что уходит с должности директора Лицея БГУ, на которой пробыл пять лет. О причинах увольнения он говорить
«Пока слишком мало информации для целой заметки», — пошутил он в беседе с TUT.BY.
Лицей БГУ был основан в 1989 году, он входит в структуру Белорусского государственного университета. Проходные баллы в лицей традиционно держатся на высоком уровне. А сам лицей — в лидерах по результатам, которые получают выпускники на ЦТ.
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У лицея БГУ появился директор. Им стал Игорь Варакса - выпускник, учитель физики и уже бывший заместитель директора лицея, работавший на этой должности с 2004 года.
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