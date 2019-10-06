Газета «Полымя» объявляет о старте нового фотоконкурса «Настроение: золотая осень». За лучшие работы дарим подарки!

Источник материала: Полымя





Осень — самое яркое время года. А это значит пора браться за смартфоны и фотоаппараты и принимать участие в нашем фотоконкурсе «Настроение: золотая осень».

Свои фотографии присылайте на наш электронный адрес polymia@mail.grodno.by . Не забудьте указать свое имя и фамилию, место, где сделано фото, и контактный номер телефона. Все фотографии, присланные на конкурс, будут опубликованы на нашем сайте polymia.by и в наших социальных сетях. Авторы лучших работ получат памятные подарки от редакции газеты «Полымя».

Поделитесь с нами своим осенним настроением, принимайте участие в фотоконкурсе!