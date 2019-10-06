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Газета «Полымя» объявляет о старте нового фотоконкурса «Настроение: золотая осень». За лучшие работы дарим подарки!

06.10.2019 — Новости Общества | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Газета «Полымя» объявляет о старте нового фотоконкурса «Настроение: золотая осень». За лучшие работы дарим подарки!

Осень — самое яркое время года. А это значит пора браться за смартфоны и фотоаппараты и принимать участие в нашем фотоконкурсе «Настроение: золотая осень».

Свои фотографии присылайте на наш электронный адрес polymia@mail.grodno.by. Не забудьте указать свое имя и фамилию, место, где сделано фото, и контактный номер телефона. Все фотографии, присланные на конкурс, будут опубликованы на нашем сайте polymia.by и в наших социальных сетях. Авторы лучших работ получат памятные подарки от редакции газеты «Полымя».

Поделитесь с нами своим осенним настроением, принимайте участие в фотоконкурсе!

 
 
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Осень — самое яркое время года. А это значит пора браться за смартфоны и фотоаппараты и принимать участие в нашем
 
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