Семейный союз и творческий дуэт

Источник материала: Чырвоны прамень

Однажды осознав, что ты учитель,

Работаешь не покладая рук.

Как постепенно строит дом строитель,

Ребячьих знаний расширяешь круг.

Какую букву написать в тетрадке,

Решение задачи отыскать.

Поступки совершать не без оглядки,

Людей, живущих рядом, уважать.





Неслучайно именно эти стихотворные строки начинают повествование о семье замечательных педагогов, творческих, увлечённых людей, искренне любящих свою профессию. Принадлежат стихи Нине Васильевне Байковой, учительнице русского языка и литературы средней школы № 1 г. Новолукомля. Её супруг, Михаил Петрович Байков — директор Лукомльской детский сад-начальной школы и, к слову, автор более трехсот картин. Так что творчество в этой семье только приветствуется.

Отец Михаила Петровича родом из деревни Трухановичи Чашникского района, мать родом из России, а юность будущего педагога прошла в Новолукомле, куда родители переехали в середине 60-х. «Наверное, педагогика для меня была предопределена судьбой, — делится Михаил Петрович. — С детства вокруг себя собирал ватагу ребят, что-то организовывал, придумывал нечто интересное. Самое главное, получалось действительно захватывающе. Проявились в детстве и способности к рисованию (художник Е. Батальонок — дядя Михаила), что определило конкретное направление педагогической деятельности — после школы поступил на художественно-графический факультет Витебского пединститута».

Будущие супруги учились в одном вузе, где и познакомились. Нина, выпускница филологического факультета, после получения диплома отправилась на родную Миорщину. Лишь спустя год оба педагога прибыли работать в Стражевичскую школу. А ещё через некоторое время, уже после создания семьи и рождения дочери, Нина перешла на должность учителя русского языка и литературы в среднюю школу №1 г. Новолукомля, а Михаил начал преподавать трудовое обучение, изобразительное искусство и черчение в Лукомльской средней школе, со временем стал её директором.

О тех, с кем пришлось работать на протяжении долгих лет, Михаил Петрович говорит с глубоким уважением и теплотой. Все, кто ушёл на заслуженный отдых либо по стечению обстоятельств сменил место работы, оставили в Лукомльской школе частичку своего сердца. Деревенские ребятишки, как и раньше, спешат в любимую школу, малыши торопятся в детский сад, их жизненная история лишь начинается. Какими они вырастут, чего добьются в жизни, зависит не только от родителей, но и от учителей. Ведь педагоги – это те, кто сопровождает маленьких граждан с детсадовского возраста и до школьного выпускного, ведя по дороге знаний. Они являются для ребят не просто примером и авторитетом, а образцом поведения и отношения к окружающему миру.

Нина Васильевна также считает педагогику своим призванием, искренне любит детей и свою работу. В своё время учительница, преподававшая у Нины русский язык и литературу в школе, привила любовь к своим предметам, что и стало определяющим в профессиональном выборе девушки.

Трудовые будни и общие увлечения объединяют супругов со времён студенчества. Они и сейчас любят проводить вместе время на природе, у озера, с палаткой. Совместный активный отдых, одни на двоих любимые фильмы и книги – всего лишь часть рецепта счастливой супружеской жизни Байковых.

«Взаимопонимание и схожесть мнений во многих вопросах, в том числе и в профессиональном плане, сближают и способствуют установлению благоприятного семейного микроклимата, это ценно», – говорит Нина Васильевна.

Супруги Михаил Петрович и Нина Васильевна Байковы вырастили и воспитали двоих детей, есть внук. Семейное счастье множится, так и должно быть. Творчество – также неотъемлемая часть их жизни. Замечательными работами М. П. Байкова нельзя не восхищаться. Работает художник в основном в жанре пейзажной живописи, есть портреты, натюрморты. Регулярно организуются выставки художественных произведений талантливого педагога. Так что оценить работы может каждый желающий. В настоящее время в выставочном зале Дворца культуры г. Новолукомля представлена экспозиция картин Михаила Петровича.

С каждым годом взрослеют ученики, выпускники покидают стены родной школы, время идет своим чередом. Но неизменным остается душевное тепло и профессионализм учителей, продолжающих свой нелёгкий труд по воспитанию подрастающего поколения.

Такими учителями, о которых благодарные ученики говорят с восхищением и на которых хотят равняться, и являются герои нашей сегодняшней публикации.

С праздником! С Днём учителя!

Михаил Петрович и Нина Васильевна Байковы – пример замечательных педагогов, пользующихся уважением коллег, учеников и родителей, семья, достойная самых лучших слов.

Наталия ШИРКО.