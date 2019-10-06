Съездить в рейс с дальнобойщицей, «быть 18-летним» и не быть Голландией - все за выходные

Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

Шапку надели? Синоптики на сегодня объявили желтый уровень опасности : ночные заморозки, мокрый снег и ветер до 7 м/с. Добежать бы до метро. Там, кстати, в выходные концерт давали. На перроне станции «Петровщина» в ночь на воскресенье больше часа звучала классика в исполнении камерного оркестра. Посмотрите, как здорово было .





ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ

Власти пересмотрели программу семейного капитала. С 1 января 2020 года его будут назначать в белорусских рублях . Размер составит 22,5 тысячи рублей (около 10 970 долларов в пересчете по курсу Нацбанка на 18 сентября). Эту сумму обещают ежегодно индексировать в зависимости от инфляции. Сейчас, напомним, капитал выдается в долларах. Зато потратить его раньше срока можно будет и на улучшение жилищных условий.

программу семейного капитала. С 1 января 2020 года его . Размер составит 22,5 тысячи рублей (около 10 970 долларов в пересчете по курсу Нацбанка на 18 сентября). Эту сумму обещают ежегодно индексировать в зависимости от инфляции. Сейчас, напомним, капитал выдается в долларах. Зато потратить его раньше срока можно будет и на улучшение жилищных условий. До выборов еще почти полтора месяца, а около 30 потенциальных кандидатов в депутаты получили предупреждения за нарушения в ходе сбора подписей. Вадим Ипатов, замглавы ЦИК, уверен, что некоторые претенденты сдавать их не собираются. Он считает, что такие люди, как правило, приходят «с желанием хайпануть , это сегодня модно».

за нарушения в ходе сбора подписей. Вадим Ипатов, замглавы ЦИК, уверен, что некоторые претенденты сдавать их не собираются. Он считает, что такие люди, как правило, , это сегодня модно». Нидерланды больше не хотят называться Голландией . Власти страны собираются отказаться от этого слова как синонима официального названия государства и разрабатывают в этой связи масштабную ребрендинговую кампанию. Стоит, кстати, присмотреться к их опыту. Может у голландцев нидерландцев ребрендинг получится лучше, чем у нас с Белоруссией.

. Власти страны собираются отказаться от этого слова как синонима официального названия государства и разрабатывают в этой связи масштабную ребрендинговую кампанию. Стоит, кстати, присмотреться к их опыту. Может у нидерландцев ребрендинг получится лучше, чем у нас с Белоруссией. В СМИ появилось видео передачи украинской стороне журналиста Павла Шаройко, осужденного в Беларуси за шпионаж. Один в один как в шпионском кино , разве что в кино с клетчатыми баулами по границе не ходят.

передачи украинской стороне журналиста Павла Шаройко, осужденного в Беларуси за шпионаж. Один в один , разве что в кино с клетчатыми баулами по границе не ходят. Власти прогнозируют, что цены в этом году вырастут не больше 5%. При этом цены на продуктовую корзину конкретного покупателя за год могут измениться как в большую сторону, нежели в среднем по стране, так и в меньшую. Посмотрели , как за год изменились цены на один и тот же набор продуктов в одном и том же магазине и высчитали персональную инфляцию конкретного покупателя .

, как за год изменились цены на один и тот же набор продуктов в одном и том же магазине и . В Беларуси продолжает сокращаться количество учителей. За последние 8 лет их число стало меньше на 20,6 тысячи. В День учителя собрали интересные факты об образовании в нашей стране. А колумнист Наталья Поспелова написала « непраздничное мнение » — о том, как увольняют и нанимают руководителей в системе образования.

ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНОЕ

А есть учителя, которые остаются в школе на всю жизнь. В выходные выпускники разных лет пришли поздравить учителя, который и в 82 года преподает математику. Некоторые его ученики только недавно окончили школу, а некоторые — уже растят внуков. «До скольки планируете преподавать?» — спросили они Александра Марковича Фельдмана. Тот заулыбался и ответил: «До 99!»





Татьяна Напольских из Гродно математику в школе преподает «всего» 45 лет . И в этом году так случилось, что в ее выпускном классе оказалось четыре стобалльника по физике и математике. В канун профессионального праздника она рассказала TUT.BY о том, как ей удается увлечь своим предметом детей .

. И в этом году так случилось, что в ее выпускном классе оказалось четыре стобалльника по физике и математике. В канун профессионального праздника она рассказала TUT.BY о том, как ей . А у Лицея БГУ в праздник появился новый директор . Им стал Игорь Варакса — выпускник, учитель физики и уже бывший замдиректора лицея, работавший в этой должности с 2004 года.

. Им стал Игорь Варакса — выпускник, учитель физики и уже бывший замдиректора лицея, работавший в этой должности с 2004 года. Если пропустили в выходные, наверстайте сейчас — статья читается на одном дыхании. Наш корреспондент съездила в рейс с первой «официальной» дальнобойщицей в Беларуси. «Белобрысая, малая, худая, да еще с ногтями! Замуж ей надо и супы варить!» — говорят о ней коллеги-мужчины. А что говорит о своей работе Александра, как справляется с трудностями в дороге и чем ее вообще привлекла такая профессия?





Еще одна счастливая история горожан, уехавших в деревню . Десять лет назад Татьяна и Андрей Жовнеровичи переехали из Гродно в Васарабы. Говорят, долгое время катались на великах по округе, выбирая место, и в какой-то момент решили — хотим жить здесь. Местные долго не могли понять, чем приехавшие городские занимаются и как зарабатывают на жизнь . Андрей — ремесленник, Татьяна — художник. А еще у них трое детей.

. Десять лет назад Татьяна и Андрей Жовнеровичи переехали из Гродно в Васарабы. Говорят, долгое время катались на великах по округе, выбирая место, и в какой-то момент решили — хотим жить здесь. Местные долго не могли понять, . Андрей — ремесленник, Татьяна — художник. А еще у них трое детей. В новом проекте «Быть восемнадцатилетним» рассказываем истории молодых белорусов , жизнь которых немного отличается от стандартной . Наша первая героиня — Юля. Она учится в университете, мечтает получить права и найти парня. А еще Юля не может одна выйти из дома и передвигается по городу в коляске.

, . Наша первая героиня — Юля. Она учится в университете, мечтает получить права и найти парня. А еще Юля не может одна выйти из дома и передвигается по городу в коляске. Читательница TUT.BY рассказала, каким было ее большое путешествие по Австралии. В статье мало текста и много потрясающих фото — посмотрите !





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О СПОРТЕ

Минское «Динамо» завершило домашнюю серию поражением от казанского «Ак Барса» — 2:4. За час до матча стало известно, что сегодня место в воротах «Динамо» займет Александр Осипков, а Юнаса Энрота нет даже в запасе. Шведский голкипер пропускал матч из-за недомогания.

домашнюю серию — 2:4. За час до матча стало известно, что сегодня место в воротах «Динамо» займет Александр Осипков, а Юнаса Энрота нет даже в запасе. Шведский голкипер пропускал матч из-за недомогания. Вчера зрители увидели яркое западное дерби , в котором брестское «Динамо» с огромным трудом вырвало победу у «Немана» . В матче было много событий: потасовки, нереализованный пенальти, стычки, борьба на каждом метре поля. Тем временем «Ислочь» сыграла вничью с минским «Динамо», а «Студенты» обыграли «Витебск».

, в котором . В матче было много событий: потасовки, нереализованный пенальти, стычки, борьба на каждом метре поля. Тем временем «Ислочь» с минским «Динамо», а «Студенты» обыграли «Витебск». Людмила Дюкова — супруга руководителя селекционного отдела ЦСКА — на своей страничке в соцсети извинилась за критику в адрес главного тренера команды Виктора Гончаренко: «Мне очень стыдно за то, что произошло». Выступила она, конечно, очень жестко.

Все новости субботы, 5 октября

Все новости воскресенья, 6 октября

И напоследок наш тест для тех, кому новостей все еще мало. Как прошла встреча президентов Беларуси и Украины? Каково это — устроить свадебную фотосессию на Комаровке? И что там с переписью? Пройдите наш тест по новостям прошлой недели, и пусть на этой они у вас будут только хорошими!

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