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Съездить в рейс с дальнобойщицей, «быть 18-летним» и не быть Голландией - все за выходные

07.10.2019 07:30 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

Шапку надели? Синоптики на сегодня объявили желтый уровень опасности: ночные заморозки, мокрый снег и ветер до 7 м/с. Добежать бы до метро. Там, кстати, в выходные концерт давали. На перроне станции «Петровщина» в ночь на воскресенье больше часа звучала классика в исполнении камерного оркестра. Посмотрите, как здорово было.


ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ

  • Власти пересмотрели программу семейного капитала. С 1 января 2020 года его будут назначать в белорусских рублях. Размер составит 22,5 тысячи рублей (около 10 970 долларов в пересчете по курсу Нацбанка на 18 сентября). Эту сумму обещают ежегодно индексировать в зависимости от инфляции. Сейчас, напомним, капитал выдается в долларах. Зато потратить его раньше срока можно будет и на улучшение жилищных условий.
  • До выборов еще почти полтора месяца, а около 30 потенциальных кандидатов в депутаты получили предупреждения за нарушения в ходе сбора подписей. Вадим Ипатов, замглавы ЦИК, уверен, что некоторые претенденты сдавать их не собираются. Он считает, что такие люди, как правило, приходят «с желанием хайпануть, это сегодня модно».
  • Нидерланды больше не хотят называться Голландией. Власти страны собираются отказаться от этого слова как синонима официального названия государства и разрабатывают в этой связи масштабную ребрендинговую кампанию. Стоит, кстати, присмотреться к их опыту. Может у голландцев нидерландцев ребрендинг получится лучше, чем у нас с Белоруссией.
  • В СМИ появилось видео передачи украинской стороне журналиста Павла Шаройко, осужденного в Беларуси за шпионаж. Один в один как в шпионском кино, разве что в кино с клетчатыми баулами по границе не ходят.
  • Власти прогнозируют, что цены в этом году вырастут не больше 5%. При этом цены на продуктовую корзину конкретного покупателя за год могут измениться как в большую сторону, нежели в среднем по стране, так и в меньшую. Посмотрели, как за год изменились цены на один и тот же набор продуктов в одном и том же магазине и высчитали персональную инфляцию конкретного покупателя.
  • В Беларуси продолжает сокращаться количество учителей. За последние 8 лет их число стало меньше на 20,6 тысячи. В День учителя собрали интересные факты об образовании в нашей стране. А колумнист Наталья Поспелова написала «непраздничное мнение» — о том, как увольняют и нанимают руководителей в системе образования.

ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНОЕ

  • А есть учителя, которые остаются в школе на всю жизнь. В выходные выпускники разных лет пришли поздравить учителя, который и в 82 года преподает математику. Некоторые его ученики только недавно окончили школу, а некоторые — уже растят внуков. «До скольки планируете преподавать?» — спросили они Александра Марковича Фельдмана. Тот заулыбался и ответил: «До 99!»


  • Татьяна Напольских из Гродно математику в школе преподает «всего» 45 лет. И в этом году так случилось, что в ее выпускном классе оказалось четыре стобалльника по физике и математике. В канун профессионального праздника она рассказала TUT.BY о том, как ей удается увлечь своим предметом детей.
  • А у Лицея БГУ в праздник появился новый директор. Им стал Игорь Варакса — выпускник, учитель физики и уже бывший замдиректора лицея, работавший в этой должности с 2004 года.
  • Если пропустили в выходные, наверстайте сейчас — статья читается на одном дыхании. Наш корреспондент съездила в рейс с первой «официальной» дальнобойщицей в Беларуси. «Белобрысая, малая, худая, да еще с ногтями! Замуж ей надо и супы варить!» — говорят о ней коллеги-мужчины. А что говорит о своей работе Александра, как справляется с трудностями в дороге и чем ее вообще привлекла такая профессия?


  • Еще одна счастливая история горожан, уехавших в деревню. Десять лет назад Татьяна и Андрей Жовнеровичи переехали из Гродно в Васарабы. Говорят, долгое время катались на великах по округе, выбирая место, и в какой-то момент решили — хотим жить здесь. Местные долго не могли понять, чем приехавшие городские занимаются и как зарабатывают на жизнь. Андрей — ремесленник, Татьяна — художник. А еще у них трое детей.
  • В новом проекте «Быть восемнадцатилетним» рассказываем истории молодых белорусов, жизнь которых немного отличается от стандартной. Наша первая героиня — Юля. Она учится в университете, мечтает получить права и найти парня. А еще Юля не может одна выйти из дома и передвигается по городу в коляске.
  • Читательница TUT.BY рассказала, каким было ее большое путешествие по Австралии. В статье мало текста и много потрясающих фото — посмотрите!


  • Если не мечтаете о путешествии в дальние страны, присмотритесь к белорусским дачам. Сделали подборку современных объектов с удобствами, которые находятся недалеко от Минска.

О СПОРТЕ

  • Минское «Динамо» завершило домашнюю серию поражением от казанского «Ак Барса» — 2:4. За час до матча стало известно, что сегодня место в воротах «Динамо» займет Александр Осипков, а Юнаса Энрота нет даже в запасе. Шведский голкипер пропускал матч из-за недомогания.
  • Вчера зрители увидели яркое западное дерби, в котором брестское «Динамо» с огромным трудом вырвало победу у «Немана». В матче было много событий: потасовки, нереализованный пенальти, стычки, борьба на каждом метре поля. Тем временем «Ислочь» сыграла вничью с минским «Динамо», а «Студенты» обыграли «Витебск».
  • Людмила Дюкова — супруга руководителя селекционного отдела ЦСКА — на своей страничке в соцсети извинилась за критику в адрес главного тренера команды Виктора Гончаренко: «Мне очень стыдно за то, что произошло». Выступила она, конечно, очень жестко.

Все новости субботы, 5 октября

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И напоследок наш тест для тех, кому новостей все еще мало. Как прошла встреча президентов Беларуси и Украины? Каково это — устроить свадебную фотосессию на Комаровке? И что там с переписью? Пройдите наш тест по новостям прошлой недели, и пусть на этой они у вас будут только хорошими!

Ваша редакция

Сейчас, рано утром, в вашем ящике — все самые важные и интересные новости, специально отобранные редактором.

 
Теги: Новости, Витебск
 
 
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Шапку надели? Синоптики на сегодня объявили желтый уровень опасности: ночные заморозки, мокрый снег и ветер до 7 м/с. Добежать бы до метро. Там, кстати, в выходные...
 
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