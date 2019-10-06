Съездить в рейс с дальнобойщицей, «быть 18-летним» и не быть Голландией - все за выходные

Шапку надели? Синоптики на сегодня объявили желтый уровень опасности: ночные заморозки, мокрый снег и ветер до 7 м/с. Добежать бы до метро. Там, кстати, в выходные концерт давали. На перроне станции «Петровщина» в ночь на воскресенье больше часа звучала классика в исполнении камерного оркестра. Посмотрите, как здорово было.
ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ
Власти пересмотрели программу семейного капитала. С 1 января 2020 года его будут назначать в белорусских рублях. Размер составит 22,5 тысячи рублей (около 10 970 долларов в пересчете по курсу Нацбанка на 18 сентября). Эту сумму обещают ежегодно индексировать в зависимости от инфляции. Сейчас, напомним, капитал выдается в долларах. Зато потратить его раньше срока можно будет и на улучшение жилищных условий.
До выборов еще почти полтора месяца, а около 30 потенциальных кандидатов в депутаты получили предупреждения за нарушения в ходе сбора подписей. Вадим Ипатов, замглавы ЦИК, уверен, что некоторые претенденты сдавать их не собираются. Он считает, что такие люди, как правило, приходят «с желанием хайпануть, это сегодня модно».
Нидерланды больше не хотят называться Голландией. Власти страны собираются отказаться от этого слова как синонима официального названия государства и разрабатывают в этой связи масштабную ребрендинговую кампанию. Стоит, кстати, присмотреться к их опыту. Может у голландцев нидерландцев ребрендинг получится лучше, чем у нас с Белоруссией.
В СМИ появилось видео передачи украинской стороне журналиста Павла Шаройко, осужденного в Беларуси за шпионаж. Один в один как в шпионском кино, разве что в кино с клетчатыми баулами по границе не ходят.
Власти прогнозируют, что цены в этом году вырастут не больше 5%. При этом цены на продуктовую корзину конкретного покупателя за год могут измениться как в большую сторону, нежели в среднем по стране, так и в меньшую. Посмотрели, как за год изменились цены на один и тот же набор продуктов в одном и том же магазине и высчитали персональную инфляцию конкретного покупателя.
В Беларуси продолжает сокращаться количество учителей. За последние 8 лет их число стало меньше на 20,6 тысячи. В День учителя собрали интересные факты об образовании в нашей стране. А колумнист Наталья Поспелова написала «непраздничное мнение» — о том, как увольняют и нанимают руководителей в системе образования.
ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНОЕ
А есть учителя, которые остаются в школе на всю жизнь. В выходные выпускники разных лет пришли поздравить учителя, который и в 82 года преподает математику. Некоторые его ученики только недавно окончили школу, а некоторые — уже растят внуков. «До скольки планируете преподавать?» — спросили они Александра Марковича Фельдмана. Тот заулыбался и ответил: «До 99!»
Татьяна Напольских из Гродно математику в школе преподает «всего» 45 лет. И в этом году так случилось, что в ее выпускном классе оказалось четыре стобалльника по физике и математике. В канун профессионального праздника она рассказала TUT.BY о том, как ей удается увлечь своим предметом детей.
А у Лицея БГУ в праздник появилсяновый директор. Им стал Игорь Варакса — выпускник, учитель физики и уже бывший замдиректора лицея, работавший в этой должности с 2004 года.
Если пропустили в выходные, наверстайте сейчас — статья читается на одном дыхании. Наш корреспондент съездила в рейс с первой «официальной» дальнобойщицей в Беларуси. «Белобрысая, малая, худая, да еще с ногтями! Замуж ей надо и супы варить!» — говорят о ней коллеги-мужчины. А что говорит о своей работе Александра, как справляется с трудностями в дороге и чем ее вообще привлекла такая профессия?
Еще одна счастливая история горожан, уехавших в деревню. Десять лет назад Татьяна и Андрей Жовнеровичи переехали из Гродно в Васарабы. Говорят, долгое время катались на великах по округе, выбирая место, и в какой-то момент решили — хотим жить здесь. Местные долго не могли понять, чем приехавшие городские занимаются и как зарабатывают на жизнь. Андрей — ремесленник, Татьяна — художник. А еще у них трое детей.
Читательница TUT.BY рассказала, каким было ее большое путешествие по Австралии. В статье мало текста и много потрясающих фото — посмотрите!
Если не мечтаете о путешествии в дальние страны, присмотритесь к белорусским дачам. Сделали подборку современных объектов с удобствами, которые находятся недалеко от Минска.
О СПОРТЕ
Минское «Динамо» завершило домашнюю серию поражением от казанского «Ак Барса» — 2:4. За час до матча стало известно, что сегодня место в воротах «Динамо» займет Александр Осипков, а Юнаса Энрота нет даже в запасе. Шведский голкипер пропускал матч из-за недомогания.
Вчера зрители увидели яркое западное дерби, в котором брестское «Динамо» с огромным трудом вырвало победу у «Немана». В матче было много событий: потасовки, нереализованный пенальти, стычки, борьба на каждом метре поля. Тем временем «Ислочь» сыграла вничью с минским «Динамо», а «Студенты» обыграли «Витебск».
Людмила Дюкова — супруга руководителя селекционного отдела ЦСКА — на своей страничке в соцсети извинилась за критику в адрес главного тренера команды Виктора Гончаренко: «Мне очень стыдно за то, что произошло». Выступила она, конечно, очень жестко.
И напоследок наш тест для тех, кому новостей все еще мало. Как прошла встреча президентов Беларуси и Украины? Каково это — устроить свадебную фотосессию на Комаровке? И что там с переписью? Пройдите наш тест по новостям прошлой недели, и пусть на этой они у вас будут только хорошими!
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