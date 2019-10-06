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Мокрый снег и дожди. Погода в Витебске на неделе

07.10.2019 08:01 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Всю рабочую неделю будет пасмурно, и каждый день дождь. В понедельник вообще ожидается мокрый снег. Такой прогноз у pogoda.by.

В понедельник, 7 октября, днем ожидается мокрый снег. Термометр покажет до +4°С.

Во вторник, 8 октября, ночью заморозок до -2°С, днем — до +6°С. К вечеру в прогнозе дождь.

В среду, 9 октября, потеплеет: ночью — до +5°С, днем — до +11°С. Но ветрено, целый день дождь.

В четверг, 10 октября, снова не забывайте зонтики — дождь зарядит с утра и до вечера. В течение суток — от +8 до +11°С.

В пятницу, 11 октября, опять дождь, вечером — туман. Днем до 11 градусов тепла.

За точным прогнозом погоды в своем городе следи каждый день на POGODA.TUT.BY.

 
 
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Всю рабочую неделю будет пасмурно, и каждый день дождь. В понедельник вообще ожидается мокрый снег.
 
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