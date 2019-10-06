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«Каля наля» и первый снег (но тепло еще вернется). Погода в Могилеве на неделе

07.10.2019 07:58 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Уже видели снег за окном? А нулевую температуру воздуха почувствовали? Зима близко! Но на этой неделе она не наступит — столбик термометра в Могилеве будет с каждым днем ползти вверх. А в выходные обещают аж +14°С!


Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Сегодня, 7октября, будет самый холодный день этой недели. Температура воздуха будет держаться в районе нуля. Вечером тоже может пойти мокрый снег.

Во вторник потеплеет — +2…+4°С. Будет пасмурно, без существенных осадков. Днем — порывистый ветер.

В среду, 9 октября, прогнозируют +5…+9°С, пасмурную погоду, порывистый ветер. Ожидается также порывистый ветер.

В четверг будет пасмурно, дождливо и около +9°С.

А в пятницу мы даже сможем увидеть солнце! Но недолго. В основном, будет пасмурно, днем возможен небольшой дождь. Температура воздуха составит +7…+11°С.

За точным прогнозом погоды в своем городе заходи каждый день на POGODA.TUT.BY.

 
Теги: Могилев
 
 
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