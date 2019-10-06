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«Каля наля» и первый снег. Погода в Гомеле на неделе

07.10.2019 07:57 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Осень продолжается, и на этой неделе гомельчан ждут хмурое небо, туманы и… даже, предупреждает pogoda.by, первый снег!


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

В понедельник хоть и хмуро, но без осадков, утром +2°С, днем +6°С.

Во вторник утром уже около нуля, возможен мокрый снег.

В среду днем +8°С, пасмурно.

В четверг и пятницу теплее — +12°С, но дождливо.

Хорошей недели!

За точным прогнозом погоды в своем городе следите каждый день на POGODA.TUT.BY.

 
 
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На этой неделе нас ждут хмурое небо, туманы и… даже первый снег!
 
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