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«Каля наля» и первый снег. Погода в Гомеле на неделе
07.10.2019 07:57 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Осень продолжается, и на этой неделе гомельчан ждут хмурое небо, туманы и… даже, предупреждает
В понедельник хоть и хмуро, но без осадков, утром +2°С, днем +6°С.
Во вторник утром уже около нуля, возможен мокрый снег.
В среду днем +8°С, пасмурно.
В четверг и пятницу теплее — +12°С, но дождливо.
Хорошей недели!
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На этой неделе нас ждут хмурое небо, туманы и… даже первый снег!
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