«Каля наля» и первый снег. Погода в Гомеле на неделе

Источник материала: Tut.by

Осень продолжается, и на этой неделе гомельчан ждут хмурое небо, туманы и… даже, предупреждает pogoda.by , первый снег!



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

В понедельник хоть и хмуро, но без осадков, утром +2°С, днем +6°С.

Во вторник утром уже около нуля, возможен мокрый снег.

В среду днем +8°С, пасмурно.

В четверг и пятницу теплее — +12°С, но дождливо.

Хорошей недели!

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