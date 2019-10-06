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Дожди и туманы. Все о погоде в Бресте на этой неделе
07.10.2019 07:53 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Новая рабочая неделя в Бресте принесет похолодание и дожди,
В понедельник будет облачно и без осадков. Воздух прогреется до +8°С.
Во вторник также будет облачно, но на один градус теплее.
В среду и четверг пройдут дожди, а вечером возможен туман. Столбик термометра поднимется днем до 12 градусов тепла.
Пятница также будет ненастной. С утра до вечера будет лить дождь. Во второй половине дня температура воздуха составит +10.+12°С.
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Новая рабочая неделя в Бресте принесет похолодание и дожди.
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