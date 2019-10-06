Дожди и туманы. Все о погоде в Бресте на этой неделе

Источник материала: Tut.by

Новая рабочая неделя в Бресте принесет похолодание и дожди, сообщает pogoda.by.





В понедельник будет облачно и без осадков. Воздух прогреется до +8°С.

Во вторник также будет облачно, но на один градус теплее.

В среду и четверг пройдут дожди, а вечером возможен туман. Столбик термометра поднимется днем до 12 градусов тепла.

Пятница также будет ненастной. С утра до вечера будет лить дождь. Во второй половине дня температура воздуха составит +10.+12°С.

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