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«Минсктранс» рассказал, как будет обновлять транспорт в ближайшие три года

07.10.2019 08:20 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В предстоящие три года наземный общественный транспорт столицы кардинально обновится. Сколько закупят техники и какой, сообщает агентство «Минск-Новости».


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

В 2020—2022 годах «Минсктранс» планирует приобрести более полутора тысяч единиц новой техники.

— Сегодня на балансе предприятия находится 2545 единиц подвижного состава. Это 1557 автобусов, 771 троллейбус, 137 трамваев и 80 электробусов, — отметил первый заместитель генерального директора, главный инженер «Минсктранс» Олег Дзюбенко. — До конца текущего года в распоряжение «Минсктранса» поступит по 70 новых троллейбусов и автобусов, изготовленных на Минском автомобильном заводе. С учетом ближайших приобретений, в предстоящие три года планируем закупить 890 автобусов и электробусов, 810 троллейбусов и 50 трамваев отечественного производства.

По его словам, в следующем году «Минсктранс» намерен приобрести 10 трамваев повышенной пассажировместимости. Весь подвижной состав будет оснащаться новым телевизионным оборудованием.

 
Теги: Минск
 
 
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За три года «Минсктранс» планирует закупить 890 автобусов и электробусов, 810 троллейбусов и 50 трамваев отечественного производства.
 
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