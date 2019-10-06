«Минсктранс» рассказал, как будет обновлять транспорт в ближайшие три года

Источник материала: Tut.by

В предстоящие три года наземный общественный транспорт столицы кардинально обновится. Сколько закупят техники и какой, сообщает агентство «Минск-Новости».



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

В 2020—2022 годах «Минсктранс» планирует приобрести более полутора тысяч единиц новой техники.

— Сегодня на балансе предприятия находится 2545 единиц подвижного состава. Это 1557 автобусов, 771 троллейбус, 137 трамваев и 80 электробусов, — отметил первый заместитель генерального директора, главный инженер «Минсктранс» Олег Дзюбенко. — До конца текущего года в распоряжение «Минсктранса» поступит по 70 новых троллейбусов и автобусов, изготовленных на Минском автомобильном заводе. С учетом ближайших приобретений, в предстоящие три года планируем закупить 890 автобусов и электробусов, 810 троллейбусов и 50 трамваев отечественного производства.

По его словам, в следующем году «Минсктранс» намерен приобрести 10 трамваев повышенной пассажировместимости. Весь подвижной состав будет оснащаться новым телевизионным оборудованием.