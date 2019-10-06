С первым снегом, страна! Вот такая вот осень в Беларуси

Источник материала: Tut.by

Синоптики обещали снег в выходные и в ночь на понедельник — прогнозы сбылись. Несмотря на то, что потепление все же вернеться, напоминаем — зима близко.

Заснеженный Минск 7 октября.

А вот это Жодино.

А это снег в Глубоком в Витебской области.