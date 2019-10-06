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С первым снегом, страна! Вот такая вот осень в Беларуси
07.10.2019 08:36 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Синоптики
Заснеженный Минск 7 октября.
А вот это Жодино.
А это снег в Глубоком в Витебской области.
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Синоптики обещали снег в выходные и в ночь на понедельник - прогнозы сбылись. Несмотря на то, что потепление все же вернеться, напоминаем - зима близко.
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