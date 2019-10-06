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С первым снегом, страна! Вот такая вот осень в Беларуси

07.10.2019 08:36 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Синоптики обещали снег в выходные и в ночь на понедельник — прогнозы сбылись. Несмотря на то, что потепление все же вернеться, напоминаем — зима близко.

Заснеженный Минск 7 октября.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Yulia (@oskoloc_lda) 6 Окт 2019 в 10:11 PDT

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от @werenia1972 6 Окт 2019 в 10:19 PDT

А вот это Жодино.

А это снег в Глубоком в Витебской области.

 
Теги: Минск
 
 
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Синоптики обещали снег в выходные и в ночь на понедельник - прогнозы сбылись. Несмотря на то, что потепление все же вернеться, напоминаем - зима близко.
 
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