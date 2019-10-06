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Санслужба Малориты посоветовала не пить воду из святого источника: не соответствует нормам
07.10.2019 09:00 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Малоритские эпидемиологи не советуют пить воду из святого источника «Пажэжынская крынiчка» из-за повышенного содержания нитратов, передает районная газета
По результатам лабораторного контроля воды из родника «Пажэжынская крынiчка» установлено практически двукратное превышение нормы по содержанию нитратов.
Малоритский районный центр гигиены и эпидемиологии не рекомендует использование воды из родника «Пажэжынская крынiчка» в питьевых целях.
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По результатам лабораторного контроля воды из родника «Пажэжынская крынiчка» установлено практически двукратное превышение нормы по содержанию нитратов.
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