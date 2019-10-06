У воды из-под крана «болотный» запах? Объясняем, почему и как это исправить

Источник материала: Tut.by

Вы знали, что в зарубежном фильтре для воды могут находиться отечественные компоненты? Химики из Национальной академии наук более 30 лет занимаются вопросами водоочистки. Только раньше перспективные идеи не находили поддержки в нашей стране, поэтому их часто реализовывали иностранные производители. Ситуация меняется: на рынок вышел фильтр «Крыні» , учитывающий специфику нашей воды. В его основе — разработки белорусских ученых.

ООО «Ривер Групп» и НАН Беларуси вместе работали над созданием фильтров для воды. Мы встретились с руководством компании и ученым из Академии наук, чтобы узнать, чем белорусские фильтры отличаются от остальных и как помогут бороться с «болотным» запахом.

«Обрабатываем уголь серебром»

Водоочистка — сфера весьма консервативная, потому состав всех фильтров схожий. Внутри картриджа находятся уголь и ионообменные материалы, которые заменяют ненужные человеку вещества на полезные. Как говорит директор по развитию ООО «Ривер Групп» Екатерина Попова, главное отличие заключается в качестве материалов и рецептуре.





— Производители фильтров часто используют активированный уголь, который делается из скорлупы кокосового ореха, — говорит собеседница. — Исследования ученых из Академии наук показали, что этот материал лучше всего впитывает загрязнения. Чтобы не размножались вредные бактерии, уголь обычно обрабатывают серебром. Мы использовали эти наработки в своем продукте.

Ионообменные материалы чистят воду от железа и излишков жесткости. Чаще всего производители используют ионообменную смолу. В Институте физико-органической химии Академии наук предложили дополнить ее собственной разработкой — волокнистым материалом. Его производит компания «ИМТ-Фильтр».

— Он в десятки раз быстрее поглощает вредные примеси, поэтому для эффективной очистки достаточно тонкого слоя, — подчеркивает кандидат химических наук, директор по маркетингу НПК «ИМТ-Фильтр» Евгений Полховский. — Это обеспечивает большой ресурс работы фильтра и высокую скорость обработки питьевой воды.





О достижениях белорусских ученых хорошо знают зарубежные компании. Но почему тогда возникла потребность в создании собственного фильтра? Дело в том, что он разрабатывался с учетом особенностей нашей воды.

Евгений Полховский утверждает, что во многих странах Западной Европы вода реже проходит по старым трубам, откуда в нее может попасть ржавчина. Зачастую там воду обеззараживают не хлорированием, а, например, озонированием или ультрафиолетом. А значит, некоторые зарубежные производители фильтров делают акцент на других задачах (например, на обогащении воды полезными веществами). Многие их технологии не подходят нашим условиям.

— К примеру, если такой картридж использовать для очищения жесткой воды с растворенным железом и неприятным запахом, то его ресурса хватит на гораздо меньший литраж, чем у фильтра, разработанного под конкретные характеристики воды, — утверждает эксперт. — Фильтрующая смесь забивается загрязнениями, присущими нашей воде. Если фильтр изначально рассчитан на меньшее содержание хлора, железа и более низкий уровень жесткости, то справляться он будет менее эффективно. Вот почему нужно адаптировать технологии для того или иного региона.

«Проходя по трубам, вода наполняется „добавками“»

Лаборатория ионного обмена и сорбции Института физико-органической химии НАН Беларуси полгода проводила исследования воды в Беларуси — подбирала рецептуру фильтра. По словам ее специалистов, чаще всего белорусы сталкиваются с тем, что в чайниках быстро образуется накипь. Это говорит об избыточной жесткости воды.

— Некоторые начинают бороться с проблемой радикально: люди ставят супернавороченные системы пятиступенчатой фильтрации с обратноосмотическими мембранами, получая на выходе по сути дистиллированную жидкость, — рассказывает заведующий лаборатории ионного обмена и сорбции, доцент Евгений Косандрович. — Но такая вода практически не содержит необходимых для нормального существования человека минералов. Она вымывает из костей кальций и магний. Если человек будет долго пить такую воду, у него могут начать разрушаться зубы и кости. Поэтому воду после обратноосмотического фильтра нужно минерализировать. Наши фильтры с помощью ионообмена убирают излишки кальция и магния, вредные для человека. При этом оставляют то количество этих веществ, которое необходимо организму.





Еще не так давно очевидной (и четко определяемой любым носом) проблемой было хлорирование воды. Во многих городах вопрос с запахом решили: жидкий хлор заменили на гипохлорит натрия. Но вредные органические вещества остались. Евгений Полховский поясняет:

— На головной очистной станции пробы будут соответствовать всем санитарным нормам. Но пока вода пройдет по десяткам километров труб, многие из которых не ремонтировались годами, она может пополниться неожиданными органическими «добавками». Порой их определяют по специфическому «болотному» запаху. Наша лаборатория занималась тем, чтобы удалить эти органические молекулы и остаточный хлор.

Эта проблема актуальна для тех мест, где питьевая вода поступает в систему водопровода из поверхностных источников, например, Вилейско-Минской водной системы. Но и в домах, запитанных от артезианских скважин, тоже не все гладко: в их воде зачастую слишком много железа. Об этом могут говорить подтеки на сантехнике.

Для того, чтобы покупателям было проще, на каждой упаковке фильтров «Крынi» есть специальная «шпаргалка». В магазинах можно найти три вида фильтрующих кассет, каждая из которых рассчитана на определенную группу стандартных проблем с водой.





Порой недоразумения возникают только потому, что люди не любят читать инструкции.

— Все производители пишут на упаковках примерный ресурс фильтров. Например, у нашего картриджа это 350 литров. Но люди забывают их менять, ведь вода через фильтр все равно течет. Никто не будет есть просроченные сосиски, но почему-то многие спокойно пользуются просроченным химическим продуктом, — разводит руками Екатерина. — Люди не понимают, что, отработав свой ресурс, фильтр становится абсолютно бесполезным. В лучшем случае вода выйдет из него с теми же проблемами, с какими была изначально. В худшем — отработавший материал начнет вредить. В фильтре к концу рабочего цикла заканчивается серебро, которое подавляет рост микрофлоры. Материал постоянно находится в воде и без сдерживающего фактора дает простор для роста вредных микроорганизмов. Для здоровья полезнее придерживаться заданных производителями правил.

Качество водопроводной воды зачастую зависит от поры года. Лучше всего оно зимой.

— Весной поля готовят к посеву, в почву вводят удобрения. Дождями их смывает в грунт — и мы автоматом получаем в питьевой воде скачок нитратов, — напоминает Евгений Косандрович. — Летом, когда особенно жарко, водоемы начинают цвести. Тут же из крана в ванной начинает тянуть болотом, потому что в жидкости повышается содержание органических веществ.

Из школьных учебников мы знаем, что вода не имеет цвета, запаха и вкуса. Но с последним могут поспорить люди, обладающие развитыми вкусовыми рецепторами. Как говорят создатели фильтра, секрет вкуса очищенной фильтром «Крынi» воды в шунгитовом минерализаторе, который можно погрузить в уже очищенную воду.





Екатерина Попова подчеркивает, что в этом случае им не пришлось изобретать велосипед:

— Мы взяли горную породу, свойства которой человек использует столетиями. Несколько веков назад военачальники приказывали солдатам носить с собой этот «аспидный камень», чтобы в полевых условиях безопасно утолять жажду. Карельский шунгит, который используем мы, содержит не менее 28 процентов углерода, благодаря чему обогащает воду макро- и микроэлементами, нейтрализует неприятные запахи и привкусы.





Директор ООО «Ривер Групп» Оксана Журанкова рассказала о будущем белорусских фильтров для воды:

— Пока что бренду «Крынi» только полгода. Мы шли к запуску более двух лет и сейчас понимаем, что не зря. Получившийся продукт — не однодневка, а то, чем мы действительно гордимся. Планы грандиозные: продолжая сотрудничать с представителями Академии наук, используя их бесценные знания и опыт, будем разрабатывать новые продукты, делать фильтры максимально доступными в каждом уголке Беларуси.

Партнер проекта:

Фильтры для воды , произведенные в Беларуси на основе разработок Национальной Академии Наук специально для нашей воды, дополненные шунгитовым минерализатором для кристально чистого результата. 350 литров чистой питьевой воды в каждом картридже.